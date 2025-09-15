Πάλη: Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Κουγιουμτσίδης!

Ο Έλληνας Πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός στις αναμετρήσεις που έδωσε, μια και μέχρι τα ημιτελικά δεν έχασε ούτε σημείο από τους αντιπάλους του, έχοντας 29-0. Εκεί, ο Μοχάμαντ Νοκοντί από το Ιράν πήρε τα πρώτα τρία σημεία από τον 24χρονο αθλητή, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα και ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έκλεισε θέση στον τελικό των 79 κιλών ελευθέρας.

Στο μεγάλο τελικό ο Έλληνας αθλητής αντιμετώπισε τον Αμερικανό, Λιβάι Ντέιβιντ Χάινς και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι είχε τον έλεγχο και την κατάλληλη αυτοπεποίθηση για να φτάσει στη νίκη! Με εξαιρετική τακτική προηγήθηκε 3-0 και όλα τα άλλα είναι γραμμένα στην πιο αξέχαστη στιγμή για την ελληνική πάλη.

Το μόνο που κατάφερε ο έτερος φιναλίστ του τελικού ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους. Το τελικό 3-2 βρήκε τον Έλληνα πρωταθλητή στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά στην κροατική πρωτεύουσα.

