Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη: «Μας έκανες υπερήφανους»

Μέσω ανάρτησης στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, γράφοντας πως «μας έκανες υπερήφανους».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!»

