Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Σπανούλη για τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών μας , τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

