Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Καραλή: «Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις»
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου από τον Εμμανουήλ Καραλή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μέσω ανάρτησης στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.
«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δένδιας: «Νέα μεγάλη διάκριση για τον Καραλή στο άλμα επί κοντώ»
17:37 ∙ WHAT THE FACT
Η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή HDMI ARC; Τι είναι και πώς να την αξιοποιήσετε στο έπακρο
17:28 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πρέπει να κλείσω την τηλεόραση, τραβώντας το πολύπριζο;
11:26 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!
11:17 ∙ ΕΘΝΙΚΑ