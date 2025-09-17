Ο Λούκα Ντόντσιτς διψά για εκδίκηση: Η τρομακτική μεταμόρφωση και το… μανιάτικο στους Μάβερικς

Ο Σλοβένος «αστέρας» του NBA είναι έτοιμος να απαντήσει στους αμφισβητίες – Οι ατελείωτες ώρες προπόνησης, η ανταλλαγή – σοκ από το Ντάλας στο Λος Άντζελες και τα γερά θεμέλια στα γηπεδάκια της Λιουμπλιάνας

GETTY.
Αυτό είναι το Luka Doncic Revenge Tour, όπως το παρουσιάζει η WSJ. Ο «αστέρας» του σλοβενικού μπάσκετ υπερπήδησε τα εμπόδια, τις φωνές όλων όσοι των αμφισβήτησαν, τις τοξικές αναφορές για τα κιλά του και διψά για εκδίκηση.

Στο Ευρωμπάσκετ 2025, ήταν απολαυστικός. Τα έδωσε όλα, απέδειξε για ποιον λόγο αποτελεί τον «φύσει και θέσει» ηγέτη της εθνικής Σλοβενίας και έφτασε πολύ κοντά σε διάκριση. Ωστόσο, η μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Γερμανία, πήρε την πρόκριση στις λεπτομέρειες, επικρατώντας στα προημιτελικά με 99–91.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τον αυστηρότατο κόσμο του ΝΒΑ, όπου όλα επιτρέπονται και τίποτε δεν… φιλτράρεται.

Όλοι θέλουν να ξέρουν αν ο Λούκα Ντόντσιτς είναι σε φόρμα ή αν κουβαλά ένα σώμα σαν του… πατέρα του.

Όπως υπογραμμίζει ο δημοσιογράφος της WSJ, «ο Λούκα λάμπει, είναι αδύνατος. Βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 24 ώρες απ’ όταν προσγειώθηκε έπειτα από διακοπές γεμάτες προπόνηση στο κροατικό νησί Krk· είναι σε φόρμα, έχει κίνητρα».

Περιγράφοντας το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, το οποίο άρχισε τον Μάιο στην πόλη του, τη Λιουμπλιάνα, αναφέρει: «Για πρώτη φορά, σταμάτησα να παίζω μπάσκετ για έναν μήνα. Τα άλματα σταμάτησαν, ήρθαν τα λάστιχα αντίστασης, τα dead lifts, οι αλτήρες και οι ασκήσεις ευκινησίας, σε συνδυασμό με ιδιωτικό σεφ», αποκαλύπτοντας επίσης ότι ακολουθούσε διαλειμματική νηστεία (νήστευε από τις 20:00 έως το μεσημέρι της επόμενης μέρας).

«Αμιγώς προπόνηση και γυμναστική· και padel», προσθέτει ο Σλοβένος.

Η επιστροφή του πηγαίνει τόσο καλά, που αρχίζει να μοιάζει με μία εκστρατεία εκδίκησης, μία δημόσια επίδειξη, που έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει την αξία του, να αναδείξει τις αρετές του και να επανέλθει σε στάνταρ πρωταθλητισμού ύστερα από μία ταραχώδη χρονιά.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, ο Ντόντσιτς έγινε ανταλλαγή από τους Ντάλας Μάβερικς στους Λος Άντζελες Λέικερς. Όλοι έμειναν έκπληκτοι και κανείς περισσότερο από εκείνον.

«Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, πώς να συμπεριφερθώ, τι να πω. Ήταν μεγάλο σοκ, ένιωθα ότι το Ντάλας ήταν το σπίτι μου, είχα πολλούς φίλους εκεί. Οι οπαδοί με υποστήριζαν πάντα. Δεν ήθελα να τούς στενοχωρήσω».

Προσπαθώντας να εξηγήσουν το ανεξήγητο –γιατί το Ντάλας αντάλλαξε έναν από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ με έναν ταλαντούχο αλλά μεγαλύτερο σε ηλικία και συχνά τραυματία σέντερ, τον Άντονι Ντέιβις– άρχισαν να κυκλοφορούν ιστορίες που αμφισβητούσαν την αφοσίωση του Σλοβένου, τη φυσική του κατάσταση, την αντοχή του μακροπρόθεσμα.

Ήταν από τις διαρροές που ακολουθούν κάθε συνταρακτική ανταλλαγή. «Πολλά από αυτά είναι αναληθή», απαντά η μάνατζερ του Ντόντσιτς, Λάρα Μπεθ Σίγκερ.

«Μία νέα αρχή»

«Αγαπώ τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το παιχνίδι και το σημαντικότερο, είναι απλώς ένας καταπληκτικός τύπος. Μεγάλος γνώστης του παιχνιδιού. Πάντα χρησιμοποιώ το IQ ως μέτρο αξιολόγησης στο μπάσκετ. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες στο πρωτάθλημα που μπορούν να παίξουν, αλλά η ικανότητα να σκέφτεσαι γρήγορα, σε βάζει σε ένα άλλο επίπεδο», τόνισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τη μέρα που ο Ντόντσιτς υπέγραψε συμφωνία – μαμούθ επέκτασης της συνεργασίας με τους Λέικερς έναντι 165 εκατ. δολαρίων.

Ο Ντόντσιτς είναι πέντε φορές All–Star και πέντε φορές έχει αποτελέσει μέρος της καλύτερης πεντάδας του NBA, πρώην Rookie of the Year που κάποτε σκόραρε 73 πόντους σε ένα παιχνίδι, οδήγησε τους Μάβερικς στους τελικούς το 2024 και ύστερα από όλη αυτή την… τρέλα τον περασμένο χειμώνα, μέτρησε 28,2 πόντους ανά μέσο όρο για τους Λέικερς.

Όμως, τα νούμερα δεν έχουν τόσο πολλή σημασία. Από τα εφηβικά του χρόνια, έχει δείξει μία υπερφυσική αίσθηση του παιχνιδιού, μία μοναδική ικανότητα να καθορίζει απόλυτα τη δράση και τη ροή. Η οξυδέρκεια και το ταλέντο του είναι εξωφρενικά.

Στο γήπεδο, αποτελεί έναν… δαίμονα αλλά εκτός παρκέ, είναι επιφυλακτικός, σχεδόν ντροπαλός, φανατικός οπαδός του βιντεοπαιχνιδιού Overwatch και αγαπά το ψάρεμα και τις οικογενειακές ταινίες όπως το Mamma Mia και το High School Musical.

Σκέφτεται να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης;

Ο Λούκα Ντόντσιτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στους «μερένχες» προς τη δύση της καριέρας του, την ομάδα με την οποία συστήθηκε στον ευρωπαϊκό χάρτη και ήταν το «εισιτήριο» για τον κόσμο του NBA. Αρχικά δίστασε ακούγοντας την ερώτηση, σημειώνοντας ότι δεν ξέρει αν θα έχει τις απαιτούμενες δυνάμεις.

«Για να αγωνιστείς στη Ρεάλ Μαδρίτης, πρέπει να είσαι πολύ καλός», υπογραμμίζει. Αλλά η ιδέα να γραφτεί ο επίλογος στη Μαδρίτη –μία ιστορία που θα άρεσε πολύ στο NBA, που αυτήν τη στιγμή δημιουργεί τη δική του ευρωπαϊκή λίγκα– έχει συναισθηματική απήχηση;

«Σίγουρα, εκεί με μεγάλωσαν», προσθέτει.

Σίγουρα, τέτοιες αποφάσεις είναι πολύ μακριά από το παρόν. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, ο Ντόντσιτς δεν θα πάει… πουθενά μέχρι να κερδίσει τίτλους με τους Λέικερς και να «γράψει» τη δική του ιστορία στη λίγκα. Υπάρχουν οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028, οι οποίοι θα είναι δελεαστικοί («Πάντα θέλω να εκπροσωπώ τη χώρα μου»), αλλά παραμένει είναι συγκεντρωμένος στο παρόν.

