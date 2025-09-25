Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με ιστορία και τρελούς οπαδούς»

«Τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν από τα ομορφότερα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής», τόνισε ο βετεράνος επιθετικός του Παναθηναϊκού, κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν


Ο βετεράνος άσος του Παναθηναϊκού, Μλάντεν Πέτριτς, μίλησε στο Blue Sport με αφορμή τον αποψινό (25/09) αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, εκφράζοντας τον θαυμασμό του τόσο για την ομάδα, όσο και τον κόσμο της.

Ο παλαίμαχος Κροάτης επιθετικός, που σήμερα σχολιάζει αγώνες στην ελβετική τηλεόραση, αναφέρθηκε στη μοναδική ατμόσφαιρα που έζησε στα εντός έδρας ματς του «τριφυλλιού», αλλά και την απόδοση της πρώην ομάδας του σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Ο Μλάντεν Πέτριτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με απίστευτη ιστορία και κυρίως με φανατικούς, τρελούς οπαδούς. Αυτό ήταν κάτι που πάντα απολάμβανα όταν έπαιζα εκεί. Τα εντός έδρας παιχνίδια ήταν από τα ομορφότερα πράγματα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής. Βλέπεις πόσο φανατισμένοι είναι οι άνθρωποι. Ζουν για την ομάδα», ανέφερε αρχικά.

«Ο Παναθηναϊκός ανήκει αναμφίβολα στα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως, οι χρυσές εποχές έχουν κάπως ξεθωριάσει. Αν κοιτάξεις μόνο τους τίτλους, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τον Παναθηναϊκό», προσέθεσε.

«Ο Παναθηναϊκός είχε κακό ξεκίνημα. Πήρε μόνο δύο βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η Γιουνγκ Μπόις έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό, αλλά και ο Παναθηναϊκός άρχισε με προβλήματα», επεσήμανε ακόμη ο Πέτριτς.

