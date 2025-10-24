Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βίρτους - Παναθηναϊκός, Μπάγερν - Ολυμπιακός και τον Πετρούνια

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025. 

Οι αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την 6η αγωνιστική της EuroLeague, ξεχωρίζουν από το σημερινό (24/10) πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Φυσικά, όλα τα βλέμματα στρέφονται στις αναμετρήσεις Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός και Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός.

Νωρίτερα, βέβαια, υπάρχει ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τελικός Κρίκων Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Λευτέρης Πετρούνιας

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

18:45 ΕΡΤ Sports 2 Γερμανία – Γαλλία UEFA Women’s Nations League

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Σάλκε – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 6HD Ουέσκα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Αλβέρκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

