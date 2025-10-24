Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Βίρτους - Παναθηναϊκός, Μπάγερν - Ολυμπιακός και τον Πετρούνια

Οι αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την 6η αγωνιστική της EuroLeague, ξεχωρίζουν από το σημερινό (24/10) πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Φυσικά, όλα τα βλέμματα στρέφονται στις αναμετρήσεις Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός και Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός.

Νωρίτερα, βέβαια, υπάρχει ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 Novasports Start WTA 250 Γκουανγκτζόου

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τελικός Κρίκων Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Λευτέρης Πετρούνιας

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

18:45 ΕΡΤ Sports 2 Γερμανία – Γαλλία UEFA Women’s Nations League

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Σάλκε – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:00 Novasports 4HD Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 500 Βασιλεία

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:15 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Βιέννη

21:30 Novasports Start Παρτίζαν – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 6HD Ουέσκα – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

21:45 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Αλβέρκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal