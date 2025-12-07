Super League 2: Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν απαιτητικές μάχες - Το πρόγραμμα της Κυριακής (07/12)
Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν απαιτητικές αποστολής στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στη Super League 2.
Ο «γηραιός» παίζει με τον Νέστο στη Χρυσούπολη, ενώ οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τη Μαρκό.
Ο Ηρακλής είδε την Αναγέννηση Καρδίτσας να τον ρίχνει από την πρώτη θέση κι ως εκ τούτου θέλει μόνο τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή. Από την πλευρά του, ο Νέστος θέλει να κάνει ακόμα μια καλή εμφάνιση κόντρα σε φαβορί, όπως έπραξε κόντρα στη Νίκη Βόλου, όπου πήρε βαθμό (0-0).
Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος θα ψάξει το «τρίποντο», ώστε να βρεθεί και πάλι στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα. Οι φιλοξενούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν και πάλι αξιόμαχοι, όπως πράττουν σε κάθε παιχνίδι.
Το Πανιώνιος - Μάρκο είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το ACTION 24.
Το πρόγραμμα της Κυριακής (07/12) στη Super League 2
A’ OMIΛΟΣ
- 13:00 Μακεδονικός - Καβάλα
- 15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής
Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)
- Αναγέννηση Καρδίτσας 30
- Νίκη Βόλου 28
- ΠΟΤ Ηρακλής 28 -12αγ.
- Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27
- ΠΑΟΚ Β' 15
- Καβάλα 12 -12αγ.
- Νέστος Χρυσούπολης 11 -12αγ.
- ΠΑΣ Γιάννινα 9
- Καμπανιακός 9
- Μακεδονικός 5 -12αγ.
B’ OMIΛΟΣ
- 14:00 Πανιώνιος - Μαρκό (ACTION 24)
- 15:00 Αthens Kallithea – Χανιά
- 15:00 Aιγάλεω – Ηλιούπολη
- 15:00 Παναργειακός – Ελλάς Σύρου
Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
- Καλαμάτα ΠΣ 35 -13αγ.
- Πανιώνιος 30
- ΓΣ Μαρκό 22
- Athens Kallithea FC 17
- Ελλάς Σύρου 16
- Ολυμπιακός Β΄ 14
- Αιγάλεω 11 -11αγ.
- Χανιά 9
- Ηλιούπολη 7
- Παναργειακός 4