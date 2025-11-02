Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Αρκετά πλούσιο, όπως κάθε Κυριακή, είναι και το σημερινό αθλητικό «μενού».

Το πολύ μεγάλο παιχνίδι λείπει από την εν Ελλάδα αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά υπάρχει ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός για τη Volley League των ανδρών.

Στη Super League, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις Σέρρες, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό, ενώ στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει ρεπό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

10:00 Novasports 5HD WTA 250 Χονγκ Κονγκ

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Ηρακλής GBL

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σαραγόσα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ Παρίσι

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Ίντερ Serie A

14:00 Novasports 5HD WTA Finals

14:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2

14:30 Novasports 4HD WTA 250 Τσενάι

14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Θέλτα La Liga

16:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Νιούκαστλ Premier League

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τορίνο – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – ΓιανίκΣίνερΠαρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Premier Sports Cup

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Λέτσε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Μαρούσι GBL

16:30 Novasports Prime Κολωνία – Αμβούργο Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερσίν – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Εσπανιόλ La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός Super League

17:45 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 32

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΝΟ Γλυφάδας – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ Premier League

18:30 Novasports Start Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΕΛ Λεμεσού Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ Super League

19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Έλτσε La Liga

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Τενερίφη ACB Liga Endesa

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ

21:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 32

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μαγιόρκα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπράγκα Liga Portugal