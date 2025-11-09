Πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε η Αγγελική Βύζικα

Πένθος στον δημοσιογραφικό κόσμο για την Αγγελική Βύζικα, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη που έδωσε τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Αγγελική Βύζικα
Η αθλητική δημοσιογράφος ήταν ταμίας του ΠΣΑΤ, ο οποίος με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση.

Η Αγγελική Βύζικα τους τελευταίους μήνες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο κι η απώλεια της σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς και φίλους.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ

«Με ανείπωτη συντριβή, το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ αποχαιρετά την πολυαγαπημένη συνάδελφο και ταμία του Συνδέσμου Αγγελική Βύζικα, η οποία «έφυγε» τόσο πρόωρα από κοντά μας, σκορπίζοντας οδύνη σε συγγενείς και φίλους. Η δική μας Αγγελική έχασε τη μάχη που έδινε με την «επάρατη» νόσο τα τελευταία 2,5 χρόνια, έπειτα από ολιγόμηνη παραμονή στο νοσοκομείο.

Γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1964 στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου, ενώ ήταν δευτεροετής της σχολής Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως συντάκτρια υγρού στίβου στις εφημερίδες «Ρεκόρ», «Φως των Σπορ», «Fun in Action», «Αδέσμευτος Τύπος», «Derby», «SportXL», καθώς και στις ιστοσελίδες «onsports.gr», «aquaticsnews.com» και «skygoal.gr». Το τελευταίο διάστημα ήταν υπεύθυνη γραφείου Τύπου της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών.

Την τετραετία 2001-2004, εργάστηκε στο τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» και κατά τη διάρκεια των Αγώνων συνεργάστηκε με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για την κάλυψη των ολυμπιακών και παραολυμπιακών αθλημάτων υγρού στίβου. Τη διετία 2009-2010 εργάστηκε στο Γραφείο Τύπου της ΕΡΤ ως υπεύθυνη αποστολής προγραμμάτων σε τηλεοπτικούς συντάκτες και στην παραγωγή εκπομπών για την ψηφιακή πλατφόρμα.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, συμμετείχε στα γραφεία τύπου μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και υπήρξε υπεύθυνη εξέδρας Τύπου και φωτογράφων, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας, που διεξήχθη στην Αθήνα. Διετέλεσε μέλος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ενώ υπηρέτησε τον ΠΣΑΤ από διάφορους ρόλους ευθύνης, με κυριότερο εκείνον της ταμίας, θέση που κατείχε έως και σήμερα.

Η Αγγελική ξεχώριζε για το χαμόγελο, τον δυναμικό της χαρακτήρα και τον ενθουσιασμό της. Ήταν ένας ευσυνείδητος και δραστήριος άνθρωπος πάντοτε πρόθυμος να προσφέρει και δεν εγκατέλειπε ποτέ. Ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο, αντιμετώπιζε την πραγματικότητα με αισιοδοξία και αξιοπρέπεια και συνέχισε να παλεύει μέχρι τέλους.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ αποχαιρετά έναν από τους πιο δικούς του ανθρώπους και απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον πατέρα της Μανώλη, τον αδερφό της Κυριάκο και τον ανηψιό της Μάνο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

