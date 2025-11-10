Νεοκλής Αβδάλας: Διαστημική εμφάνιση με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ
Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν εντυπωσιακός στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς στην παράταση, πετυχίνοντας 33 πόντους με 5/8 τρίποντα κι έχοντας το κόψιμο που έκρινε την αναμέτρηση
Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση.
Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με «γεμάτη» στατιστική, μετρώντας 33 πόντους με 13/23 σουτ (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων τρελάθηκαν με την εμφάνιση του Έλληνα άσου, δημοσιεύοντας συνεχώς τα highlights του, κάνοντας αναφορά ακόμη και στον Λούκα Ντόντσιτς ή συγκρίνοντας τους δύο. Όσο για τα σχόλια, αρκετοί τον χαρακτήρισαν ως «Έλληνα θεό».
Το Βιρτζίνια Τεκ πέτυχε τη δεύτερη νίκη για εφέτος, με πρωταγωνιστή τον Αβδάλα.