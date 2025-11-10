Νεοκλής Αβδάλας: Διαστημική εμφάνιση με 33 πόντους στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

Ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση.

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε τον αγώνα με «γεμάτη» στατιστική, μετρώντας 33 πόντους με 13/23 σουτ (5/8 τρίποντα), έξι ασίστ και πέντε ριμπάουντ στα 34 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

winning plays ?



don't lose sight of how crucial this sequence was! pic.twitter.com/LSwLN1B2tr — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 9, 2025

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων τρελάθηκαν με την εμφάνιση του Έλληνα άσου, δημοσιεύοντας συνεχώς τα highlights του, κάνοντας αναφορά ακόμη και στον Λούκα Ντόντσιτς ή συγκρίνοντας τους δύο. Όσο για τα σχόλια, αρκετοί τον χαρακτήρισαν ως «Έλληνα θεό».

Neo had people buzzing Saturday ??? @neoo1721 pic.twitter.com/HYgQgkxr2j — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 10, 2025

Το Βιρτζίνια Τεκ πέτυχε τη δεύτερη νίκη για εφέτος, με πρωταγωνιστή τον Αβδάλα.