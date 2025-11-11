Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο αγώνας δρόμου με το τρόπαιο προκειμένου να προλάβει ανοιχτή την Ακρόπολη

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήθελε να φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του Hellenic Championship, το οποίο κατέκτησε στην Αθήνα, αλλά δεν υπολόγισε σωστά το χρόνο.

Έτσι, ο Σέρβος «θρύλος» του τένις αναγκάστηκε να κάνει μία κούρσα προκειμένου να προλάβει.

Στο TikTok, ο Τζόκοβιτς δημοσίευσε βίντεο όπου τρέχει γελώντας με το τρόπαιο στα χέρια, φορώντας τα πολιτικά του ρούχα, και σχολιάζει: «Όταν θέλεις να βγάλεις εμβληματικές φωτογραφίες με το τρόπαιό σου στις 16:52, αλλά η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00». Το στιγμιότυπο έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ τη σκηνή και να αποθεώνουν τον αθλητή για την απλότητα και τον αυτοσαρκασμό του.

Couldn’t celebrate 101 without some Dalmatians ? pic.twitter.com/4B2Lw4vypP — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 10, 2025

Τελικά, κατάφερε να φωτογραφηθεί στην Ακρόπολη, ενώ πολλοί θαμώνες του έδιναν συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τροπαίου. Ήταν το 101ο τρόπαιο της καριέρας του, και σε μία από τις φωτογραφίες πρόσθεσε μια πινελιά που παραπέμπει σε αυτόν τον αριθμό. «Φωτογραφήθηκε» με σκυλιά Δαλματίας γύρω του.

Nole on TikTok



“When you want to take iconic photos with your trophy at 4.52pm but The Acropolis closes at 5” ?❤️ pic.twitter.com/Oaxn0sTE3v — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) November 11, 2025

Το backstage βίντεο από τη φωτογράφιση στην Ακρόπολη, με τη μουσική από το «Eye of the Tiger» και την αγωνία του Τζόκοβιτς, έγινε αμέσως viral από τους θαυμαστές του σέρβου τενίστα.

