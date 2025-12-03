O Όμιλος AKTOR Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Ο Όμιλος ΑΚΤΟR γίνεται Χρυσός Χορηγός της ΕΟΕ, στηρίζοντας έμπρακτα την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες

Newsbomb

O Όμιλος AKTOR Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ κ. Στέφανος Χανδακάς, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της σκοποβολής κ. Μάκης Μίτας, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, κ. Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και η παγκόσμια πρωταθλήτρια του πόλο, κυρία Βάσω Πλευρίτου.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής υπογράφηκε σήμερα η νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΟΕ και του Ομίλου ΑΚΤOR, με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Ισίδωρο Κούβελο και τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Αλέξανδρο Εξάρχου να επικυρώνουν επίσημα την έναρξη της χορηγικής συμφωνίας.

Ο Όμιλος ΑΚΤΟR γίνεται Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στηρίζοντας έμπρακτα την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες.

AKTOR, ΕΟΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, κ. Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

Με την υπογραφή της συμφωνίας, ο Όμιλος ΑΚTOR επιβεβαιώνει τη σταθερή του προσήλωση στην προώθηση των αθλητικών αξιών, της αριστείας, της προσπάθειας και της συμμετοχής, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επιτυχία των Ελλήνων Ολυμπιονικών τα επόμενα χρόνια.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα. Γινόμαστε Χρυσοί Χορηγοί της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και στηρίζουμε έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ιδανικά με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: την αριστεία, την αντοχή, την ομαδικότητα, τον σεβασμό, την ευγενή άμιλλα. Και είναι μεγάλη μας χαρά που γινόμαστε συνοδοιπόροι των Ελλήνων αθλητριών και αθλητών στον δρόμο για το Λος Άντζελες».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος είπε για τη νέα συνεργασία: «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο AKTOR και η στήριξη του αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. Η στήριξη που θα προσφέρει ο Όμιλος στους αθλητές και τις αθλήτριές μας έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 μέσω της ΕΟΕ είναι πολύτιμη και ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη του στόχου που είναι οι πολλές συμμετοχές αλλά και διακρίσεις στο Λος Άντζελες.

Μαζί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στο διεθνές αθλητικό στερέωμα, κουβαλώντας τις αξίες και το ήθος που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας και το Ολυμπιακό Κίνημα».

Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν και δύο Παγκόσμιοι Πρωταθλητές: η Βάσω Πλευρίτου από το πόλο και ο Μάκης Μίτας από τη σκοποβολή οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη σημασία της συνεργασίας του Ομίλου AKTOR με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που θα λειτουργήσει προς όφελος των αθλητών και των αθλητριών για την προετοιμασία της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Όμιλος ΑΚΤOR ξεκινούν μια νέα εποχή συνεργασίας με κοινό στόχο: την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και την υποστήριξη των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 0-2: Το "καθαρίζει" ο Ταρέμι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στήθηκε το πρώτο μπλόκο στη Φθιώτιδα - Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής

14:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων ο 16χρονος Ρομά που συνελήφθη με κλεμμένη μοτοσικλέτα μετά από καταδίωξη

14:15ΚΟΣΜΟΣ

«Υφέρπουσα καταστροφή»: Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση των μολυσματικών ασθενειών

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα ο Εμανουέλ Μακρόν - Οι στρατηγικές συνομιλίες και το δείπνο στην «Απαγορευμένη Πόλη»

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπακογιάννης και Δήμος Αθηναίων στα... χαρακώματα για τους κάδους των σκύλων

14:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΑΛΟΣ με τον τραυματισμό του Αϊ-Βασίλη! Οι τάρανδοι έτοιμοι να το σκάσουν!

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Σε λίγες ώρες η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Ποιοι ετοιμάζονται να πάνε και ποιοι θα... κάτσουν σπίτι τους

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη που συγκλονίζει τον κόσμο της τέχνης: Σχέδιο ποδιού αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο και αξίζει εκατομμύρια

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απλήρωτοι φόροι 7,2 δισ. ευρώ το δεκάμηνο 2025 - Κάτω από 3,9 εκατ. οι οφειλέτες

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός φοιτητής εξαφανίζεται κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα - Βρέθηκε μόνο το σακίδιό του

13:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Όμιλος AKTOR Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Είσαι υπερβολική και κακόγουστη, πολλοί δεν μπορούν καν να στολίσουν δέντρο»

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Αστυνομίας σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé πωλήθηκε σε δημοπρασία για 25.9 εκατ. ευρώ

13:27ΕΛΛΑΔΑ

«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη»: Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους - Προσοχή σε αυτούς τους αριθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

13:27ΕΛΛΑΔΑ

«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη»: Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους - Προσοχή σε αυτούς τους αριθμούς

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Συμπλοκές, ξύλο και δακρυγόνα στο μπλόκο του Κιάτου - Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Πατρών - Κορίνθου

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Αστυνομίας σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκανε καυτό comeback με προκλητικό μπικίνι στα 56 της

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Είσαι υπερβολική και κακόγουστη, πολλοί δεν μπορούν καν να στολίσουν δέντρο»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κλήση στη Βάνα Μπάρμπα για παράνομο παρκάρισμα - Δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ