Kotroni Trail: Ο νέος μεγάλος αγώνας ορεινού τρεξίματος έρχεται στο Καπανδρίτι την Κυριακή 10 Μαΐου

Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Καπανδριτίου (ΑΠΕΣ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 1ου Kotroni Trail, ενός νέου αγώνα ανώμαλου δρόμου που υπόσχεται να αναδείξει την αθλητική και ιστορική ταυτότητα της περιοχής. Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, δρομείς από όλη την Αττική θα δώσουν ραντεβού σε μια διαδρομή σπάνιας ομορφιάς, που συνδέει τη Λίμνη Μαραθώνα με την αρχαία ιστορία των Αφιδνών.

Το Kotroni Trail δεν είναι απλώς ένας αθλητικός αγώνας. Είναι μια πρόσκληση γνωριμίας με τον αρχαιολογικό λόφο Κοτρώνι, όπου βρισκόταν η ακρόπολη των αρχαίων Αφιδνών, και μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σε μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί από τις πυρκαγιές του παρελθόντος.

Οι Διαδρομές

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές διαδρομές, καλύπτοντας κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης:

20 χλμ. (Trail Running): Για έμπειρους δρομείς βουνού.

Για έμπειρους δρομείς βουνού. 12 χλμ.: Μια απαιτητική αλλά πανέμορφη διαδρομή.

Μια απαιτητική αλλά πανέμορφη διαδρομή. 5 χλμ.: Ιδανική για αρχάριους και όσους θέλουν να γνωρίσουν το ορεινό τρέξιμο.

Ιδανική για αρχάριους και όσους θέλουν να γνωρίσουν το ορεινό τρέξιμο. 1 χλμ. (Παιδικός Αγώνας):Για τους μικρούς μας φίλους.

Στους νικητές της γενικής κατάταξης και των επιμέρους ηλικιακών κατηγοριών θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά της διοργάνωσης. Η συμμετοχή έχει οριστεί σε συμβολικό κόστος, ενισχύοντας τον κοινωνικό και εθελοντικό χαρακτήρα της δράσης.

Μια απόδραση δίπλα στην Αθήνα

Σε απόσταση μόλις 35 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, το Καπανδρίτι αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για μια ημερήσια αθλητική εξόρμηση. Το Kotroni Trail φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό στην Ανατολική Αττική και προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία δίπλα στις όχθες της λίμνης Μαραθώνα.

Πληροφορίες & Εγγραφές:

Σύντομα θα ανακοινωθούν πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές.

Επικοινωνία: