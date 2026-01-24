Η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης προστάτευσε παιδάκι από τη βροχή με το λάβαρο του αγώνα – Βίντεο

Όταν το ποδόσφαιρο επιδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του – Η κίνηση της Μίσα Ροντρίγκες που συγκίνησε

Newsbomb

Η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης προστάτευσε παιδάκι από τη βροχή με το λάβαρο του αγώνα – Βίντεο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης, Μίσα Ροντρίγκες, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μονάχα τα τρόπαια και οι διακρίσεις, αλλά κυρίως οι ανθρώπινες αξίες. Πριν από την έναρξη του ημιτελικού του Super Cup απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ισπανίδα διεθνής τερματοφύλακας προχώρησε σε μία αυθόρμητη και ευσυνείδητη κίνηση, η οποία έκανε τον «γύρο» του κόσμου και συγκίνησε τη φίλαθλη κοινότητα.

Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, υπό έντονη βροχόπτωση, η Ροντρίγκες προστάτευσε το αγοράκι που τη συνόδευσε, χρησιμοποιώντας το λάβαρο της Ρεάλ Μαδρίτης με τα στοιχεία του αγώνα σαν… ομπρέλα, μέχρι να ολοκληρωθεί το τελετουργικό. Η στιγμή «φανερώθηκε» από τον επίσημο λογαριασμό των «μερένχες» στα κοινωνικά δίκτυα και διαδόθηκε ταχύτατα, προκαλώντας «κύμα» θετικών αντιδράσεων.

«Διαθέτουμε ένα διαμάντι, είμαστε υπερήφανοι για την αρχηγό μας, αυτές είναι οι αξίες της Ρεάλ Μαδρίτης»

«Διαθέτουμε ένα διαμάντι», «είμαστε υπερήφανοι για την αρχηγό μας», «αυτές είναι οι αξίες της Ρεάλ Μαδρίτης», ήταν μόνο πολλά από τα σχόλια που ξεχώρισαν, τόσο από φιλάθλους όσο και ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος αγώνας είχε και έντονο συμβολικό χαρακτήρα για την αρχηγό της «Βασίλισσας». Με τη συμμετοχή στον ημιτελικό απέναντι στην Ατλέτικο, η Μίσα Ροντρίγκες έφτασε τις 200 εμφανίσεις με τις «μερένχες», γράφοντας και το δικό της όνομα με χρυσά γράμματα στην πλούσια ιστορία του συλλόγου.

Μετά τη νίκη με 4–2 επί της Ατλέτικο, η προσοχή στρέφεται στον αποψινό (24/01, 20:00) μεγάλο τελικό του Super Cup, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την «αιώνια αντίπαλο», Μπαρτσελόνα.

Η Μίσα Ροντρίγκες έκανε ξανά και όλο το διαδίκτυο την αποθεώνει

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης αποδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής της.

Τον Νοέμβριο του 2022, σε αγώνα της φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών απέναντι στην Τσέλσι, στο Kingsmeadow, η Μίσα Ροντρίγκες είχε «μαγνητίσει» τα βλέμματα για άλλη μία πράξη ευαισθησίας.

Κατά τη διάρκεια ανάκρουσης των εθνικών ύμνων και του καθιερωμένου πρωτοκόλλου πριν αρχίσει η αναμέτρηση, ένα από τα παιδιά που βρίσκονταν στο κέντρο του γηπέδου, έτρεμε από το κρύο.

Η Ισπανίδα γκολκίπερ το παρατήρησε αμέσως, έβγαλε το παλτό της και έσπευσε να το φορέσει στο παιδί, προκαλώντας το αυθόρμητο χειροκρότημα των συμπαικτριών της και τον θαυμασμό όσων παρακολούθησαν τη σκηνή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αγανάκτηση» στη Δανία για τις δηλώσεις Τραμπ: «Αφόρητο» να αμφισβητείται ο ρόλος των συμμάχων στο Αφγανιστάν, λέει η πρωθυπουργός

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πατέρας κατήγγειλε τον ανήλικο γιο του για απειλές κι εκφοβισμό μέσω μηνυμάτων

14:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον Οκτώβριο του 2024 άνοιγαν ερμάρια με τροχούς και κόφτες – Μεταξύ αυτών και της Τυχεροπούλου

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Διάψευση από ΔΕΔΔΗΕ για τους ισχυρισμούς σχετικά με το έργο υπογειοποίησης

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Φορτηγό… μπούκαρε σε λογιστικό γραφείο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

«Η ανησυχία δεν λύνει τίποτα» - Πέντε μαθήματα μακροζωίας από τους γηραιότερους ανθρώπους στον κόσμο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε σχολείο - Φωτογραφίες

14:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης προστάτευσε παιδάκι από τη βροχή με το λάβαρο του αγώνα – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Κατάσχεση ναρκωτικών αξίας 1,7 εκατ. ευρώ σε φορτηγό στο λιμάνι - Φωτογραφίες

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Φωτιά σε φορτηγό με πλαστικά στην Εγνατία Οδό - Βίντεο

13:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 146 χλμ/ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ - Χειροπέδες σε οδηγό μοτοσικλέτας

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητη η καθηγήτρια: Απείλησε τον μαθητή την επομένη ότι «έφερα μεγαλύτερη ταινία σήμερα για να σε δέσω» - Πολλά παράπονα και στο παρελθόν

13:20ΚΟΣΜΟΣ

«Περιορισμένη» υποστήριξη σε συμμάχους και «σκληρός ρεαλισμός» - Η νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

13:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για Σέρρες: «Ερευνούμε το περιστατικό, προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων «δείχνει» ο δήμαρχος για την καταστροφή από τη κακοκαιρία

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του Φανούρη Καργάκη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του Φανούρη Καργάκη

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητη η καθηγήτρια: Απείλησε τον μαθητή την επομένη ότι «έφερα μεγαλύτερη ταινία σήμερα για να σε δέσω» - Πολλά παράπονα και στο παρελθόν

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

12:30LIFESTYLE

«Φέρ’ το μας, Ακύλα»: Το viral σύνθημα που κάνει τον Akylas φαβορί για τη Eurovision

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

14:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης προστάτευσε παιδάκι από τη βροχή με το λάβαρο του αγώνα – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης: Το FBI τον είχε επικηρύξει με 15 εκατ. δολάρια

11:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ