Η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης προστάτευσε παιδάκι από τη βροχή με το λάβαρο του αγώνα – Βίντεο

Η αρχηγός της γυναικείας ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης, Μίσα Ροντρίγκες, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μονάχα τα τρόπαια και οι διακρίσεις, αλλά κυρίως οι ανθρώπινες αξίες. Πριν από την έναρξη του ημιτελικού του Super Cup απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ισπανίδα διεθνής τερματοφύλακας προχώρησε σε μία αυθόρμητη και ευσυνείδητη κίνηση, η οποία έκανε τον «γύρο» του κόσμου και συγκίνησε τη φίλαθλη κοινότητα.

Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, υπό έντονη βροχόπτωση, η Ροντρίγκες προστάτευσε το αγοράκι που τη συνόδευσε, χρησιμοποιώντας το λάβαρο της Ρεάλ Μαδρίτης με τα στοιχεία του αγώνα σαν… ομπρέλα, μέχρι να ολοκληρωθεί το τελετουργικό. Η στιγμή «φανερώθηκε» από τον επίσημο λογαριασμό των «μερένχες» στα κοινωνικά δίκτυα και διαδόθηκε ταχύτατα, προκαλώντας «κύμα» θετικών αντιδράσεων.

«Διαθέτουμε ένα διαμάντι», «είμαστε υπερήφανοι για την αρχηγό μας», «αυτές είναι οι αξίες της Ρεάλ Μαδρίτης», ήταν μόνο πολλά από τα σχόλια που ξεχώρισαν, τόσο από φιλάθλους όσο και ανθρώπους του ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος αγώνας είχε και έντονο συμβολικό χαρακτήρα για την αρχηγό της «Βασίλισσας». Με τη συμμετοχή στον ημιτελικό απέναντι στην Ατλέτικο, η Μίσα Ροντρίγκες έφτασε τις 200 εμφανίσεις με τις «μερένχες», γράφοντας και το δικό της όνομα με χρυσά γράμματα στην πλούσια ιστορία του συλλόγου.

Μετά τη νίκη με 4–2 επί της Ατλέτικο, η προσοχή στρέφεται στον αποψινό (24/01, 20:00) μεγάλο τελικό του Super Cup, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την «αιώνια αντίπαλο», Μπαρτσελόνα.

Η Μίσα Ροντρίγκες έκανε ξανά και όλο το διαδίκτυο την αποθεώνει

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης αποδεικνύει το μεγαλείο της ψυχής της.

Τον Νοέμβριο του 2022, σε αγώνα της φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών απέναντι στην Τσέλσι, στο Kingsmeadow, η Μίσα Ροντρίγκες είχε «μαγνητίσει» τα βλέμματα για άλλη μία πράξη ευαισθησίας.

Κατά τη διάρκεια ανάκρουσης των εθνικών ύμνων και του καθιερωμένου πρωτοκόλλου πριν αρχίσει η αναμέτρηση, ένα από τα παιδιά που βρίσκονταν στο κέντρο του γηπέδου, έτρεμε από το κρύο.

Η Ισπανίδα γκολκίπερ το παρατήρησε αμέσως, έβγαλε το παλτό της και έσπευσε να το φορέσει στο παιδί, προκαλώντας το αυθόρμητο χειροκρότημα των συμπαικτριών της και τον θαυμασμό όσων παρακολούθησαν τη σκηνή.