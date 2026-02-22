Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League γυναικών – Η ώρα και το κανάλι

Το αποτέλεσμα της αναμέτρησης αναμένεται να κρίνει αν θα συνεχιστεί το… θρίλερ ή αν θα μπει οριστικό τέλος στη μάχη για την πρωτιά της regular season.

Λίγες ημέρες πριν ο Ολυμπιακός ταξιδέψει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Βέρο Μιλάνο στον επαναληπτικό για τα playoffs του Champions League κι ο Παναθηναϊκός πάει στην Νέα Σμύρνη για τον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup, οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στο κλειστό του Ρέντη.

Το «τριφύλλι» είναι αήττητο, μετρώντας 18 νίκες σε ισάριθμα ματς και με θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι «αιωνίων» σφραγίζει την πρώτη θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Σε περίπτωση που οι «ερυθρόλευκες» πάρουν τη νίκη θα μειώσουν τη διαφορά από τη κορυφή και θα παραμείνουν στο κυνήγι της πρωτιάς.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (22/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το MEGA NEWS.

