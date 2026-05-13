Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε τον πιο μεγάλο αγώνα της ευρωπαϊκής του σεζόν, μέχρι τον επόμενο και θέλει το τρίτο διπλό μέσα στη Βαλένθια για να πάρει την πρόκριση για το Final-4 του Telekom Center Athens.

Τα ψέματα τελείωσαν. Όπως και οι ευκαιρίες, όπως και οι… ζαριές. Ο Παναθηναϊκός απόψε (22:00) δίνει τον μεγαλύτερο, κρισιμότερο και αποφασιστικότερο αγώνα της ευρωπαϊκής του σεζόν. Ο Παναθηναϊκός απόψε δοκιμάζεται ξανά στη “Roig Arena” και θέλει την νίκη, θέλει το τρίτο διπλό για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση. Την πρόκριση στο Final-4 του Telekom Center Athens.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού μόνο εύκολη δε θα είναι. Ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πολύ μεγάλος, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετά τα δύο πρώτα break στη σειρά να ηττάται δύο φορές από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ και να χάνει το momentum, την ψυχολογία και την… πρόκριση μέσα στο… σπίτι του.

Πλέον όλα είναι υπέρ των Ισπανών. Η έδρα, ο κόσμος, η ψυχολογία και η.. διαιτησία.

Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να αποθέωσε τους Λοτερμόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς που θα “σφυρίξουν” τον τελικό των… τελικών, όμως άπαντες γνωρίζουν ότι η διαιτησία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο κατά του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της σειράς.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα πρέπει να έχει “καθαρό” μυαλό. Να μην ασχοληθεί με τους διαιτητές, να μην ασχοληθεί με τους Ισπανούς, να μην ασχοληθεί με το κλίμα που θα δημιουργήσουν ο Πέδρο Μαρτίνεθ και οι παίκτες του.

Όμως, αυτό δεν αρκεί. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει βοήθεια και από τα μεγάλα του αστέρια. Τον Κέντρικ Ναν, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τον Τζέριαν Γκραντ και τους υπόλοιπους που θα πρέπει όλοι μαζί για ένα ακόμα βράδυ να παίξουν και για τους εαυτούς τους αλλά και για να καλύψουν την απουσία του Κώστα Σλούκας.

Ο Κώστας Σλούκας είναι ο μοναδικός απών της αποψινής αναμέτρησης, καθώς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατό του που τον “οδήγησε” στο χειρουργείο. Η αποθεραπεία του πηγαίνει εξαιρετικά και αυτός ήταν ο λόγος που αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει στην Ισπανία με την υπόλοιπη ομάδα έτσι ώστε να συνεχίσει τις θεραπείες του και να είναι πανέτοιμος για το Final-4 της Αθήνας εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει την πρόκριση απόψε το βράδυ μέσα στη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα βράδυ δεn θα είναι μόνος του. Πέραν των φίλων του “τριφυλλιού” που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και αυτή τη φορά για να συμπαρασταθούν στην ομάδα, μαζί με την αποστολή βρίσκεται και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να είναι τιμωρημένος, μπορεί η Βαλένθια να ήταν αρνητική στο αίτημα του να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση, ο ίδιος όμως ταξίδεψε στην ισπανική πόλη για να τονώσει ψυχολογικά τους παίκτες της ομάδας του με την παρουσία του.

