Μουντιάλ 2026: Το σόου του Ρονάλντο και οι ήρωες Μπούντιμιρ, Μουνιός – Τα γκολ της 13ης ημέρας

Η 13η αγωνιστική ημέρα του Μουντιάλ είχε ρυθμό, ένταση και καθαρά σημάδια ότι η φάση των ομίλων βρίσκεται στην κρισιμότερη καμπή της. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να οδηγεί την Πορτογαλία σε εμφατική νίκη, την Κροατία να επιστρέφει δυναμικά και την Κολομβία να «κλειδώνει» την πρόκριση, οι ισορροπίες αλλάζουν πριν από την τελευταία αγωνιστική. Αναμφίβολα, το τέλος αναμένεται συναρπαστικό.

Δείτε όλα τα γκολ της 13ης ημέρας:

Η βαθμολογία στον 11ο όμιλο:

Κολομβία (4–1 γκολ): 6 βαθμοί

Πορτογαλία (6–1 γκολ): 4 βαθμοί

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (1–2 γκολ): 1 βαθμός

Ουζμπεκιστάν (1–8 γκολ): 0 βαθμοί

Η 3η αγωνιστική:

(28/06, 02:30) Κολομβία – Πορτογαλία

(28/06, 02:30) Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ουζμπεκιστάν

Η βαθμολογία στον 12ο όμιλο:

Αγγλία (4–2 γκολ): 4 βαθμοί

Γκάνα (1–0 γκολ): 4 βαθμοί

Κροατία (3–4 γκολ): 3 βαθμοί

Παναμάς (0–2 γκολ): 0 βαθμοί

Η 3η αγωνιστική:

(26/06, 00:00) Παναμάς – Αγγλία

(26/06, 00:00) Κροατία – Γκάνα