Παναμάς – Κροατία 0-1: Ο Μπούντιμιρ κράτησε «ζωντανή» την «Χρβάτσκα»

Η Κροατία νίκησε δύσκολα τον Παναμά με 1-0, έμεινε ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης και έστειλε την αντίπαλό της εκτός Μουντιάλ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Παναμάς – Κροατία 0-1: Ο Μπούντιμιρ κράτησε «ζωντανή» την «Χρβάτσκα»
FR172367 AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Η Κροατία νίκησε τον Παναμά με 1
  • 0 και διατήρησε ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026.
  • Ο Μπούντιμιρ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 54ο λεπτό μετά από σέντρα του Στάνισιτς.
  • Ο Παναμάς είχε καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.
  • Η Κροατία βελτίωσε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές του Ζλάτκο Ντάλιτς, που αποδείχθηκαν καθοριστικές.
  • Η ήττα αυτή ήταν η δεύτερη για τον Παναμά στον όμιλο και του στέρησε τη δυνατότητα πρόκρισης.
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Η Κροατία, μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Αγγλία, έπαιζε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στον Παναμά. Έστω και δύσκολα, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς πήρε τη νίκη που τόσο ήθελε με 1-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Αντίθετα, η δεύτερη ήττα για το συγκρότημα του Τόμας Κρίστιανσεν ήταν καταδικαστική, καθώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

Ο Παναμάς όχι απλά στάθηκε αξιοπρεπώς στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο 45λεπτο, απέναντι στο φαβορί, Κροατία, αλλά βάσει της εικόνας του ματς ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να μπει με προβάδισμα στ' αποδυτήρια.

Είχε δοκάρι στο 27' με τον Ροντρίγκες σε μία φάση που εάν έμπαινε γκολ θα εξεταζόταν από το VAR, ενώ σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις οι παίκτες του Κρίστιανσεν βγήκαν με πολύ καλές προϋποθέσεις στην επίθεση, αλλά δεν είχαν καλά τελειώματα.

Με την έναρξη του β' μέρους ο Ντάλιτς έριξε στο ματς τους Κράμαριτς, Μπούντιμιρ και λίγα λεπτά αργότερα δικαιώθηκε. Από τη χαμηλή σέντρα του Στάνισιτς στο 54' ο Μπούντιμιρ σε άδεια εστία άνοιξε το σκορ για την Κροατία.

Η «Χρβάτσκα», μάλιστα, θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» το ματς μετά από τρία λεπτά, αν ο Πάσαλιτς ευστοχούσε στο ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Μοσκέρα.

Διαιτητής: Πιέρ Ατσο (Γκαμπόν)

Κίτρινες: Μπαρτσένας - Π. Σούτσιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Μπλάκμαν, Ράμος (77' Γουάτερμαν), Κόρδομπα, Μουρίγιο, Αντράντε, Χάρβεϊ, Μαρτίνεζ, Μπαρτσένας (90' Τ. Ροντρίγκες), Χ. Ροντρίγκες, Φαγιάρδο (83' Λοντόνο)

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Γκβάρντιoλ (46' Κράμαριτς), Μόντριτς (81' Μάριο Πάσαλιτς), Κόβασιτς (72' Π. Σούτσιτς), Μάρκο Πάσαλιτς (72' Λ. Σούσιτς), Μπατούρινα, Πέρισιτς, Μούσα (46' Μπούντιμιρ)

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