Μουντιάλ 2026: Τροσάρ και Ντε Μπρόινε οδήγησαν το Βέλγιο στην κορυφή του ομίλου, 5–1 τη Νέα Ζηλανδία

Το Βέλγιο έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο, άφησε πίσω τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Μουντιάλ και με τους «αστέρες» του να είναι σε πολύ καλή μέρα, επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 5–1 και πέρασε στα νοκ–άουτ ως πρώτο στον Ζ’ όμιλο.

Οι Βέλγοι προηγήθηκαν στο 28ο λεπτό με τον Τροσάρ. Ο επιθετικός της Άρσεναλ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αμυντικών του Ιράν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 50ό λεπτό, έδωσε ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε με αριστερό σουτ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Πρόκομπ κι έκανε το 3–0 στο 66’. Οι Νεοζηλανδοί μείωσαν με πολύ ωραίο σουτ του Τζαστ, αλλά στο τέλος, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Βελγίου, Ρομέλου Λουκάκου, σκόραρε με κεφαλιά μερικά δευτερόλεπτα αφότου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Μία ακόμη αλλαγή του Ρούντι Γκαρσία, αυτήν τη φορά ο Αλέξις Σάλεμακερς, με άψογο τελείωμα στο 90+5’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Νέα Ζηλανδία: Κρόκομπ, Πέιν, Μπίντον, Σέρμαν, Κασάς, Στάμενιτς, Μπελ, Τζαστ, Σινγκ, Τόμας, Γουντ.

Βέλγιο: Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάνιε, Τεάτ, Βανάκεν, Τίλεμανς, Ντοκού, Ντε Μπρόινε, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρ.