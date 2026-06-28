Πράσινο Ακρωτήρι: Ο αρχηγός της ομάδας έκπληξης στο μουντιάλ κατηγορείται για βιασμό μεταφράστριας

Snapshot Ο αρχηγός της ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Ράιαν Μέντες, κατηγορείται για βιασμό μεταφράστριας κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Νέα Ζηλανδία τον Μάρτιο.

Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι ο Μέντες εισέβαλε βίαια στο δωμάτιό της, την στραγγάλισε, την γρονθοκόπησε και τη βίασε, ενώ υπέβαλε φωτογραφικό υλικό των τραυμάτων στην αστυνομία.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας, οι οποίες έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας και περιμένουν αποτελέσματα εγκληματολογικής εξέτασης.

Η FIFA δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά» τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και συνεργάζεται με τις αρχές, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Η καταγγέλλουσα απευθύνθηκε σε ποδοσφαιρικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου χωρίς να λάβει ανταπόκριση πριν η υπόθεση δημοσιοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Ο αρχηγός της ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, που έγραψε μια παραμυθένια ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κατηγορείται για βιασμό από μια μεταφράστρια της ομάδας, αφού, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να μπήκε στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο και να την έπνιξε.

Ο Ράιαν Μέντες, 36 ετών, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στους τρεις αγώνες της αφρικανικής νησιωτικής χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι στιγμής, κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια Βραζιλιάνα που είχε προσληφθεί ως μεταφράστρια της ομάδας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Νέα Ζηλανδία για να παίξουν έναν αγώνα τον Μάρτιο, όπως ανέφερε το βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Globo.

Η γυναίκα που διατηρεί την ανωνυμία της δήλωσε ότι απευθύνθηκε σε τουλάχιστον τρεις αξιωματούχους των ποδοσφαιρικών αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση διερευνάται πλέον από την αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, η οποία συνέλεξε υλικό από κάμερες ασφαλείας ενός ξενοδοχείου στο Ώκλαντ και αναμένει τα αποτελέσματα της εγκληματολογικής έρευνας προτού αποφασίσει αν θα απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Μέντες.

Η φερόμενη σεξουαλική επίθεση είχε αναφερθεί από τα μέσα ενημέρωσης της Νέας Ζηλανδίας τον περασμένο μήνα, αλλά το όνομα του παίκτη δεν είχε αποκαλυφθεί — μόνο ότι ανήκε στην ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα ανέφερε ότι είχε προσληφθεί από την ποδοσφαιρική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου για τους αγώνες της στο πλαίσιο της σειράς αγώνων της FIFA στη Νέα Ζηλανδία και, μετά τον πρώτο αγώνα εναντίον της Χιλής, προσκλήθηκε σε μια συνάντηση σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου που είχαν κρατηθεί για την εθνική ομάδα.

Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι δεν την χρειαζόταν για μετάφραση και ότι επρόκειτο για κοινωνική συγκέντρωση, είπε ότι επέστρεψε στο δωμάτιό της και, λίγο αργότερα, άκουσε χτυπήματα στην πόρτα.

Όταν άνοιξε την πόρτα, ο Μέντες φέρεται να εισέβαλε με βία στο δωμάτιό της, την στραγγάλισε, την γρονθοκόπησε και τη δάγκωσε, πριν τη βιάσει, σύμφωνα με την κατάθεσή της στην αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας.

Δημοσίευσε φωτογραφίες των τραυμάτων στο στόμα, το λαιμό, το πόδι και το πλευρό της, οι οποίες παραδόθηκαν στην αστυνομία.

? ATENÇÃO! Capitão de Cabo Verde, atacante Ryan Mendes é investigado por estupro de brasileira.



A investigação é feita pela Polícia da Nova Zelândia.



O caso ocorreu em março, no hotel onde a seleção de Cabo Verde estava hospedada para amistosos na Oceania, e está sob… pic.twitter.com/pxayDzQ7um — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) June 27, 2026

Ο Μέντες, η ομάδα του οποίου από το Πράσινο Ακρωτήριο έγραψε ιστορία ως η μικρότερη χώρα που προκρίθηκε στους νοκ-άουτ γύρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν έχει απαντήσει ακόμη στις κατηγορίες.

Η FIFA, η διοικητική αρχή του ποδοσφαίρου, εξέδωσε δήλωση λίγες ώρες μετά την πρώτη δημοσιοποίηση των κατηγοριών την Κυριακή.



Ο οργανισμός δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας και αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά» κάθε κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά, σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις κατηγορίες ούτε να επιβεβαιώσει εάν διεξάγονται έρευνες.