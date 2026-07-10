Μουντιάλ 2026: Ισπανία και Βέλγιο για μια θέση στα ημιτελικά - Τι είχε συμβεί στον αγώνα του 1986

Η νικήτρια του αποψινού αγώνα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Γαλλία που νίκησε το Μαρόκο με 2-0

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: Ισπανία και Βέλγιο για μια θέση στα ημιτελικά - Τι είχε συμβεί στον αγώνα του 1986

Ρόδρι και Γιαμάλ πανηγυρίζουν σε αγώνα της Εθνικής Ισπανίας

AP
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  • Η Ισπαν και το Βέλγιο παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες για μια θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
  • Η Ισπανία προκρίθηκε αήττητη, με σημαντικές νίκες επί Αυστρίας και Πορτογαλίας, και διατηρεί αμυντική αήττητη παράδοση απέναντι στο Βέλγιο.
  • Το Βέλγιο έχει ήδη δώσει δυο δύσκολα νοκ άουτ ματς, ανατρέποντας την ήττα από τη Σενεγάλη και κερδίζοντας άνετα τις ΗΠΑ.
  • Οι Βέλγοι έχουν ιστορική εμπειρία σε προημιτελικούς, με τέσσερις συνολικά και νίκη απέναντι στην Ισπανία το 1986 στα πέναλτι.
  • Η Ισπανία διατηρεί σταθερότητα και αμυντική ισχύ, με έξι διαδοχικά clean sheets, το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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Ισπανία και Βέλγιο συγκρούονται απόψε στις 22:00 στο Λος Άντζελες, με φόντο μια θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι δύο ομάδες έχουν φτάσει αήττητες έως εδώ, με την Ισπανία να δείχνει ιδιαίτερα πειστική στην πορεία της προς τα προημιτελικά.

Η νικήτρια του αποψινού αγώνα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Γαλλία που νίκησε το Μαρόκο με 2-0.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε πέρασε το εμπόδιο της Αυστρίας με 3-0 και στη συνέχεια πήρε μια μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Πορτογαλία, χάρη στο γκολ του Μικέλ Μερίνο στις καθυστερήσεις. Έτσι, η «La Roja» μπαίνει στο αποψινό παιχνίδι με ψυχολογία και συνέπεια στα νοκ άουτ.

Το Βέλγιο, από την πλευρά του, έχει ήδη δώσει δύο έντονες μάχες στη φάση των νοκ άουτ. Παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0 απέναντι στη Σενεγάλη, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει με 3-2 στην παράταση, ενώ στους «16» ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο των ΗΠΑ, κερδίζοντας 4-1 στο Σιάτλ.

Η αποψινή αναμέτρηση έχει και ιστορική διάσταση για τους Βέλγους, καθώς αποτελεί τον τρίτο προημιτελικό τους σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα και τον τέταρτο συνολικά. Μάλιστα, έχουν ξαναβρεθεί απέναντι στην Ισπανία σε αντίστοιχο σημείο της διοργάνωσης, με πιο χαρακτηριστική τη νίκη τους στα πέναλτι το 1986 στο Μεξικό.

Για την Ισπανία, οι προημιτελικοί δεν έχουν αποδειχθεί εύκολη υπόθεση διαχρονικά, ωστόσο η σημερινή ομάδα δείχνει να διαθέτει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση. Υπό την καθοδήγηση του ντε λα Φουέντε, οι Ισπανοί έχουν προκριθεί και στα έξι τελευταία νοκ άουτ παιχνίδια τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τη «La Roja» είναι και η αμυντική της εικόνα, καθώς παραμένει αήττητη απέναντι στο Βέλγιο σε 11 αναμετρήσεις, με απολογισμό εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες. Παράλληλα, δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ στη διοργάνωση, ενώ τα έξι διαδοχικά clean sheets συνιστούν το μεγαλύτερο τέτοιο σερί στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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