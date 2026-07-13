Η FIFA εξετάζει Μουντιάλ με 64 χώρες για το 2030

Snapshot Η FIFA εξετάζει την αύξηση των ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο από 48 σε 64 για την διοργάνωση του 2030.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαννο, τονίζει τη σημασία συμμετοχής ομάδων από όλες τις ηπείρους, όχι μόνο Ευρώπη και Νότια Αμερική.

Η αύξηση των συμμετοχών δίνει κίνητρο στις μικρότερες χώρες να βελτιωθούν και αυξάνει την παρουσία αφρικανικών ομάδων στη φάση νοκ άουτ.

Το Μουντιάλ του 2030 θα γίνει από κοινού σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, με αγώνες έναρξης σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη. Snapshot powered by AI

H FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, από 48 στις 64, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, να τόνισε ότι η διοργάνωση πρέπει να συμπεριλαμβάνει «ολόκληρο τον κόσμο».

Μιλώντας στο ελβετικό μέσο Blue Sport, ο Ινφαντίνο εξήγησε ότι το ζήτημα θα εξεταστεί μετά το φετινό Μουντιάλ.

«Όταν διοργανώνεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι σημαντικό να το διοργανώνεις για ολόκληρο τον κόσμο – όχι μόνο για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, αλλά για όλες τις ηπείρους. Κάθε έθνος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ».

Ο Ινφαντίνο χαρακτήρισε επιτυχημένη τη διοργάνωση των 48 ομάδων, υποστηρίζοντας ότι όλες οι Εθνικές παρουσίασαν υψηλό επίπεδο και ότι ομάδες από όλες τις ηπείρους κατάφεραν να σκοράρουν και να πάρουν τουλάχιστον έναν βαθμό.

«Αν δεν δοθεί στις μικρότερες χώρες η ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Μουντιάλ, χάνουν το κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις χώρες της Αφρικής, επισημαίνοντας ότι 9 στις 10 αφρικανικές ομάδες κατάφεραν να προκριθούν στη φάση των νοκ άουτ αγώνων.

«Στο προηγούμενο Μουντιάλ υπήρχαν μόνο πέντε ομάδες από την Αφρική. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε σε όλες τις ομάδες την ευκαιρία να συμμετέχουν», τόνισε.

Από το 1998 έως και το 2022, το Μουντιάλ διεξαγόταν με 32 ομάδες, ενώ φέτος ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν 48 χώρες. Η διοργάνωση του 2030 θα φιλοξενηθεί από κοινού από το Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώ οι τρεις εναρκτήριοι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.

Η Ουρουγουάη φιλοξένησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1930.