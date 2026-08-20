Φερστάπεν έως το 2030: Η Red Bull «κλείδωσε» τον παγκόσμιο πρωταθλητή

Ο Ολλανδός έβαλε τέλος στα σενάρια για το μέλλον του και παραμένει στη Red Bull έως το τέλος της δεκαετίας

Γιάννης Νικηφοράκης

Φερστάπεν έως το 2030: Η Red Bull «κλείδωσε» τον παγκόσμιο πρωταθλητή
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Μαξ Φερστάπεν ανανέωσε το συμβόλαιο με τη Red Bull έως το 2030.
  • Ο Φερστάπεν έχει κατακτήσει τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα και 71 νίκες με τη Red Bull από το 2016.
  • Παρά την υποχώρηση της Red Bull μετά τους νέους κανονισμούς, ο Φερστάπεν δείχνει εμπιστοσύνη στο όραμα του Λοράν Μεκιές για την επιστροφή στις επιτυχίες.
  • Ο Φερστάπεν τονίζει ότι η ομάδα είναι «σαν δεύτερη οικογένεια» και επιδιώκει να συνεχίσει να παλεύει για την κορυφή μαζί τους.
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Ο Μαξ Φερστάπεν θα συνεχίσει με τη Red Bull έως και τη σεζόν του 2030.

Ο Ολλανδός πιλότος εντάχθηκε για πρώτη φορά στην ομάδα του Μίλτον Κινς το 2016, λαμβάνοντας προαγωγή στα μέσα της σεζόν από τη δεύτερη ομάδα της Red Bull, την Toro Rosso, που σήμερα είναι γνωστή ως Racing Bulls· έκτοτε έχει κατακτήσει 71 νίκες και τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών.

Η τελευταία του κατάκτηση του τίτλου ήρθε το 2024. Την περασμένη σεζόν, η McLaren κατέκτησε και τους δύο τίτλους, με τον Φερστάπεν να χάνει την ευκαιρία για ένα πέμπτο πρωτάθλημα μόλις για δύο βαθμούς από τον Λάντο Νόρις, έπειτα από μία εντυπωσιακή αντεπίθεση.

Ωστόσο, η Red Bull έχει υποχωρήσει στην κατάταξη των ομάδων μετά την εφαρμογή των νέων κανονισμών, γεγονός που είχε «πυροδοτήσει» σενάρια σχετικά με το μέλλον του 28άχρονου, παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο συμβόλαιο είχε ισχύ έως το 2028.

Η ανακοίνωση, μερικές μέρες πριν από το Γκραν Πρι της πατρίδας του, στην Ολλανδία, βάζει οριστικό τέλος στη φημολογία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του Φερστάπεν στο όραμα του Λοράν Μεκιές. Ο Ολλανδός θεωρεί ότι υπό την ηγεσία του Γάλλου, η Red Bull μπορεί να επιστρέψει σύντομα στις νίκες.

Η ομάδα χαρακτήρισε τη σχέση με τον Φερστάπεν ως «μία από τις πλέον επιτυχημένες και καθοριστικές συνεργασίες στην ιστορία της Formula 1», υπογραμμίζοντας πως η νέα συμφωνία αποτελεί «μία ισχυρή δήλωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλοδοξίας και μία κοινή απόφαση να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον».

Ο Μαξ Φερστάπεν επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «είμαι πραγματικά χαρούμενος για την επέκταση του συμβολαίου μου, έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και ανυπομονώ να συνεχίσω να δουλεύω μαζί με όλους, ώστε να επιστρέψουμε στην κορυφή.

Αυτός παραμένει ο απόλυτος στόχος για τον οποίο όλοι εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Red Bull, τον Λοράν και όλους στην Oracle Red Bull Racing για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν.

Το έχω πει πολλές φορές: Η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια για εμένα και νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου. Ήρθα στην ομάδα ελπίζοντας ότι θα μπορέσω να κερδίσω αγώνες. Αυτό που καταφέραμε μαζί στη συνέχεια, ήταν απλώς υπέροχο. Μοιραστήκαμε πολλές απίστευτες στιγμές και κατακτήσαμε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα.

Η προοπτική να συνεχίσω αυτήν την πορεία με την ίδια ομάδα, στην οποία βρίσκομαι σε όλη μου την καριέρα, είναι πραγματικά ξεχωριστή και κάτι που πάντα ήθελα να κάνω».

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