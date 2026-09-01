Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ για 6 εβδομάδες ο Χέιζ - Ντέιβις - Οι αγώνες που θα χάσει

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Παναθηναϊκό AKTOR!

Μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα χάσει την προετοιμασία και το ξεκίνημα της σεζόν μετά τη ρήξη μηνίσκου στο γόνατο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να τίθεται νοκ άουτ.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης, o Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

Όπως γίνεται κατανοητό, ο Χέιζ-Ντέιβις θα απουσιάσει από την προετοιμασία της ομάδας και τα πρώτα επίσημα ματς, με την επιστροφή του να υπολογίζεται στα τέλη του Οκτώβρη.

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Οι αγώνες που θα χάσει ο Χέιζ - Ντέιβις

Η αρχική εκτίμηση είναι πως ο Αμερικανός φόργουορντ θα απουσιάσει για έξι εβδομάδες, με την επιστροφή του να υπολογίζεται προς το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, όπως και του Κέντρικ Ναν.

Ο Χέιζ-Ντέιβις χάνει δεδομένα τα φιλικά και τουρνουά προετοιμασίας, όπως επίσης και το Super Cup της Ρόδου.

Φυσικά θα απουσιάσει και από τα πρώτα ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Χέιζ-Ντέιβις θα απουσιάσει από τα παιχνίδι κόντρα σε Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9), Μακάμπι (2/10), Φενέρ (8/10), Παρτίζαν (13/10 - εκτός) και Χάποελ (16/10), ενώ ακολουθούν τα ματς με Μπασκόνια (22/10) και Αρμάνι (26/10) στο T-Center, τα οποία ενδέχεται να προλάβει, ανάλογα και με την πορεία της αποκατάστασής του.