Σοκ για την Εθνική στο βόλεϊ: Τραυματίστηκε η Αγγελοπούλου κόντρα στη Σερβία - Σπαρακτικά πλάνα

Snapshot Η 20χρονη Γωγώ Αγγελοπούλου τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο κατά τον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών και αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο του Μπρνο.

Η Αγγελοπούλου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις που θα καθορίσουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού της.

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 3-0 σετ από τη Σερβία και ολοκλήρωσε την ιστορική της πορεία στο Eurovolley στην προημιτελική φάση.

Ο τραυματισμός της Αγγελοπούλου επηρέασε ψυχολογικά την ελληνική ομάδα, αλλά οι παίκτριες συνέχισαν να παλεύουν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Η Σερβία επικράτησε με σετ 25-14, 25-20 και 25-17, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της έναντι της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Βαριά σκιά έπεσε στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βόλεϊ ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία, καθώς η Γωγώ Αγγελοπούλου τραυματίστηκε στις αρχές του δεύτερου σετ και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Η 20χρονη, η οποία είχε ξεχωρίσει με την παρουσία της στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική γυναικών, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχη στη διάρκεια μιας προσπάθειας στην άμυνα.

Με τη Σερβία να έχει προηγηθεί με 2-0 στα σετ, η Αγγελοπούλου επιχείρησε να αντιδράσει σε μια φάση, όμως το γόνατό της φαίνεται πως «κόλλησε» κατά την κίνησή της. Η Ελληνίδα αθλήτρια έπεσε στο τάραφλεξ εμφανώς καταβεβλημένη από τον πόνο, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στον πάγκο όσο και στις εξέδρες.

Οι συμπαίκτριές της παρακολουθούσαν συγκλονισμένες την εξέλιξη, ενώ αρκετές δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Η Αγγελοπούλου παρέμεινε στο γήπεδο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποχώρησής της, με το κοινό να την αποχαιρετά με χειροκροτήματα.

Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατάσταση συμμετείχε και ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, Ντέγιαν Αλεξάντριτς, ο οποίος συνεργάστηκε με το ιατρικό επιτελείο της ελληνικής ομάδας.

Στο πλευρό της Αγγελοπούλου βρέθηκε επίσης η Φαίη Μπακοδήμου. Η διεθνής αθλήτρια, η οποία είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τη Γαλλία και είχε οδηγήσει στην κλήση της Αγγελοπούλου για την αναμέτρηση με τη Σερβία, προσπάθησε να την καθησυχάσει.

Μετά την αποχώρησή της από το γήπεδο, η 20χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μπρνο, όπου επρόκειτο να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού της.

Η εξέλιξη επηρέασε έντονα και τις Ελληνίδες διεθνείς. Η Ανθούλη και η Χατζηευστρατιάδου συνέχισαν την προσπάθειά τους στον προημιτελικό, εμφανώς φορτισμένες και με δάκρυα στα μάτια.

Η Γεωργία Αγγελοπούλου είχε αποτελέσει μία από τις ευχάριστες παρουσίες της ελληνικής ομάδας στο Eurovolley, στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική γυναικών. Η συνέχεια της πορείας της στη διοργάνωση, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο νοσοκομείο του Μπρνο.

Ο τραυματισμός της αποτέλεσε ισχυρό ψυχολογικό πλήγμα για τις διεθνείς του Απόστολου Οικονόμου, οι οποίες κλήθηκαν να συνεχίσουν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Παρά το σοκ, οι Ελληνίδες επέστρεψαν στο παρκέ και πάλεψαν μέχρι το τέλος, καταθέτοντας όλες τις δυνάμεις που τους είχαν απομείνει, κυρίως σε πνευματικό επίπεδο.

Η Σερβία «μπλόκαρε» τον δρόμο της Ελλάδας

Το ιστορικό ταξίδι της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε στην προημιτελική φάση, με την Ελλάδα να γνωρίζει την ήττα με 3-0 από τη Σερβία. Η «γαλανόλευκη», η οποία βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στις οκτώ κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, πάλεψε απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού βόλεϊ.

Η Σερβία επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα και πήρε σχετικά εύκολα το πρώτο σετ με 25-14. Η Ελλάδα, ωστόσο, παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική στη συνέχεια, παρέμεινε κοντά στο σκορ στο δεύτερο σετ, αλλά η ποιότητα και η εμπειρία των Σέρβων έκαναν τη διαφορά για το 25-20.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με τη Σερβία να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα και να φτάνει στο 25-17, «σφραγίζοντας» τη νίκη και την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) σε 72 λεπτά.

Σερβία (Ζόραν Τέρζιτς): Πόποβιτς 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ογκνιένοβιτς 5 (3/3 επ., 2 μπλοκ), Κούρταγκιτς 2 (2/5 επ.), Ούζελατς 15 (12/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ. - 18% άριστες), Μπόσκοβιτς 17 (13/30 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γκότσανιν 12 (10/21 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 8% υπ. - 8% άριστες) / Γέγκντιτς (λ, 42% υπ. - 25% άριστες), Μίρκοβιτς, Ζούμπιτς 1 (1/2 επ.), Μιλόγεβιτς.

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάφου 4 (4/5 επ.), Τικμανίδου 9 (8/22 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. - 13% άριστες), Τάνη 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Παπαγεωργίου, Αγγελοπούλου 3 (2/7 επ., 1 άσσος), Ανθούλη 9 (9/32 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 27% υπ. - 0% άριστες), Γκιούρδα 6 (6/13 επ., 47% υπ. - 27% άριστες), Κλέπκου, Αντωνακάκη, Γράβαρη 4 (3/5 επ., 1 άσσος).

Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 6 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 17 λάθη της Ελλάδας, ενώ οι αντίστοιχοι της ελληνικής ομάδας από 3 άσσους, 34 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 13 λάθη των αντιπάλων.

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