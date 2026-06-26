Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Ντανιέλ Καστελάνι

Snapshot Ο Ντανιέλ Καστελάνι, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και θρύλος του αργεντίνικου βόλεϊ, πέθανε σε ηλικία 65 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Το καλοκαίρι του 2023 ανέλαβε την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος 2023

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Ως αθλητής, ήταν αρχηγός της αργεντίνικης εθνικής και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 1982 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988.

Ως προπονητής, οδήγησε την εθνική Αργεντινής στο χρυσό στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1995 και την εθνική Πολωνίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2009.

Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Αργεντινής τον αποχαιρέτησε ως ηγέτη με σημαντική παρακαταθήκη στον αθλητισμό. Snapshot powered by AI

Ο Ντανιέλ Καστελάνι, μία από τις σημαντικότερες μορφές του αργεντίνικου βόλεϊ και πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Ο Καστελάνι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2023 και στην παρουσία του στον Πειραιά οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2023-24.

Ως αθλητής υπήρξε αρχηγός της εθνικής Αργεντινής και συνέδεσε το όνομά του με δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του βόλεϊ της χώρας. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982 στο Μπουένος Άιρες και το χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες της Σεούλ το 1988.

Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του στα γήπεδα, ακολούθησε εξίσου σπουδαία πορεία ως προπονητής. Οδήγησε την εθνική Αργεντινής στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1995, ενώ το 2009 έφθασε σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την εθνική Πολωνίας.

Στη διάρκεια της πολυετούς διαδρομής του εργάστηκε σε ομάδες της Αργεντινής, της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας και της Ελλάδας, κερδίζοντας την αναγνώριση για τις γνώσεις, την αυστηρότητα και την ηγετική του παρουσία.

Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Αργεντινής τον αποχαιρέτησε ως έναν αδιαμφισβήτητο ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου, υπογραμμίζοντας ότι η παρακαταθήκη, οι διδαχές και η ανθρώπινη ποιότητά του θα μείνουν για πάντα στη μνήμη του αθλητισμού.