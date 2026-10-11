Το πολλά υποσχόμενο ντέρμπι «αιωνίων»!

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων φέρνει στο προσκήνιο τη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική μάχη της χώρας

Newsroom

Το πολλά υποσχόμενο ντέρμπι «αιωνίων»!
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» είναι εδώ, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων φέρνει στο προσκήνιο τη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική μάχη της χώρας, η οποία, παρότι λαμβάνει χώρα νωρίς στον «μαραθώνιο», μπορεί να παίξει το δικό της ρόλο στην εξέλιξη της κούρσας του τίτλου.

Το «τριφύλλι» οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας έχοντας το απόλυτο των 15 βαθμών, χάρη στο εντυπωσιακό 5/5 που πραγματοποίησε πριν τη διακοπή, με πιο πρόσφατο το «διπλό» επί της Καλαμάτας (0-1).

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο -5 από την κορυφή και προέρχονται από το 0-1 στη Λιβαδειά χάρη σε τέρμα του Σάλιακα στις καθυστερήσεις, όμως νωρίτερα είχαν βαθμολογικές απώλειες απέναντι σε Βόλο και ΟΦΗ.

Το διακύβευμα για τους δύο μονομάχους είναι σημαντικό. Για το συγκρότημα του Τζέικομπ Νίστρουπ, μια ενδεχόμενη νίκη θα εδραιώσει το προβάδισμά του, εκτοξεύοντας την ψυχολογία και αποκτώντας σημαντικό αβαντάζ έναντι ενός βασικού διεκδικητή.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βλέπει το παιχνίδι ως την ιδανική ευκαιρία για την απαρχή της αντεπίθεσης, στοχεύοντας στη μείωση της ψαλίδας και στην αμφισβήτηση της πρωτοπορίας του «τριφυλλιού».

Αμφότεροι θα κυνηγήσουν το γκολ και θέλουν να σπάσουν την πρόσφατη παράταση με 1/5 τελευταία ντέρμπι να έχουν G/G. Στο 1.84 να σκοράρουν και οι δύο στο Φάληρο, ενώ στο 2.60 είναι το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Ασφαλώς, η αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ομάδων μετά τη διακοπή αποτελεί γρίφο. Ο Παναθηναϊκός υπολογίζει εκ νέου στον Ταμπόρδα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ωστόσο ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος επέστρεψε με θλάση από την εθνική του ομάδα.

Ο Ταμπόρδα θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα και θέλει να επαναλάβει ό,τι και στο 0-1 της περσινής σεζόν όπου ήταν με δικό του τέρμα, ενώ ο Ζότα Σίλβα αποτελεί τη σταθερά των Πειραιωτών στην αντίπαλη περιοχή. Στο 3.00 το γκολ από τον Σίλβα και στο 3.75 από τον Ταμπόρδα.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος - Οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 166 χιλιόμετρα την ώρα

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα - Τρεις τραυματίες

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το πολλά υποσχόμενο ντέρμπι «αιωνίων»!

11:00WHAT THE FACT

«Gomi wa mochikaeri»: Ο «χρυσός» κανόνας της Ιαπωνίας - Ο λόγος που δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους αλλά είναι πεντακάθαροι

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη για Γκράβα: Θα καλέσω μαθητές και 15μελες στο υπουργείο - Τι είπε για πανεπιστήμια, εστίες, πανελλαδικές και τη ρατσιστική επίθεση στο Ν. Ηράκλειο

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία σπάνιος πίνακας του Ουίνστον Τσόρτσιλ που είχε χαρίσει στην κόρη του

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Στον παππού τα 5 αδέλφια της 10χρονης Σάρα Σαρίφ, που δολοφονήθηκε βάναυσα από τον πατέρα της

10:30WHAT THE FACT

Δεν ήθελαν να καταλήξουν σε γηροκομείο και βρήκαν τη λύση στον κήπο: Τους κόστισε 280.000 δολάρια

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή: Έχασε τα λόγια του ο δημοσιογράφος από το ξαφνικό φλερτ θαυμάστριας - Τινάχθηκε στον αέρα το live

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιρανός ράπερ Tataloo: Από υποστηρικτής των σκληροπυρηνικών του καθεστώτος, καταδικασμένος σε θάνατο για προσβολή του Ισλάμ

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Συνελήφθη φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα φόρμουλα στην ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η επίσκεψη Ρούμπιο, τα 95 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία και το σχέδιο για το 2027, και τα μέτρα για την Κρήτη

10:00ΥΓΕΙΑ

Να πώς θα μπορούσες να είσαι ψυχοπαθής χωρίς να το γνωρίζεις

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 10 άτομα κατέβασαν επιβάτες από ταξί και τους ξυλοκόπησαν άγρια - Ένας στο νοσοκομείο

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Αεροσκάφος Boeing 747 παραλίγο να χτυπήσει την ουρά του σε αεροδιάδρομο κατά την προσγείωση του

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ξαφνική πλημμύρα ποταμού στο Νεπάλ παρασύρει κτήρια - Τρομοκρατημένοι κάτοικοι καταφεύγουν στα βουνά

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μια σπάνια Bizzarrini με V8 από Corvette πωλείται - Γιατί μπορεί να φτάσει και 500.000 δολάρια

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για την απάτη €5 εκατ. κατά του ΕΦΚΑ

09:20LIFESTYLE

Μέγκαν Φοξ: Η νέα σελίδα της με «αποκλειστικό περιεχόμενο» κατέρρευσε μετά την κυκλοφορία της

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Γνώριμος της ΕΛΑΣ ο νεκρός - Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές - Τον εξουδετέρωσαν σε ερημικό σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο χαμηλοσυνταξιούχος Καρβέλας, η «πόρτα» στην ΑΑΔΕ και η απαίτηση Κούστα για την άμεση εξόφληση δανείου ενός εκατομμυρίου - Στο μικροσκόπιο και η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:05LIFESTYLE

Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Γνώριμος της ΕΛΑΣ ο νεκρός - Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές - Τον εξουδετέρωσαν σε ερημικό σημείο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Συνελήφθη φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά τον γάμο - Πιέζουν τώρα τη φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα σε αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια: Νεκρός ο ένας, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος

10:30WHAT THE FACT

Δεν ήθελαν να καταλήξουν σε γηροκομείο και βρήκαν τη λύση στον κήπο: Τους κόστισε 280.000 δολάρια

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 10 άτομα κατέβασαν επιβάτες από ταξί και τους ξυλοκόπησαν άγρια - Ένας στο νοσοκομείο

17:02LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με αινιγματική ανάρτηση - «Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου»

09:20LIFESTYLE

Μέγκαν Φοξ: Η νέα σελίδα της με «αποκλειστικό περιεχόμενο» κατέρρευσε μετά την κυκλοφορία της

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Στον παππού τα 5 αδέλφια της 10χρονης Σάρα Σαρίφ, που δολοφονήθηκε βάναυσα από τον πατέρα της

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστική στιγμή: Έχασε τα λόγια του ο δημοσιογράφος από το ξαφνικό φλερτ θαυμάστριας - Τινάχθηκε στον αέρα το live

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Αεροσκάφος Boeing 747 παραλίγο να χτυπήσει την ουρά του σε αεροδιάδρομο κατά την προσγείωση του

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Καρέ - καρέ το μαχαίρωμα του 32χρονου - «Φασίστας είμαι... Σφάξ'τον» ακούγεται να λέει ο ένας εκ των νεαρών δραστών

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε νέοι Έλληνες επιστήμονες διακρίθηκαν στην Ευρώπη- Δύο βραβεία στον Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων

22:53LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον επισκέφτηκαν για εκκρεμότητες 850.000 ευρώ

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα φόρμουλα στην ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η επίσκεψη Ρούμπιο, τα 95 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία και το σχέδιο για το 2027, και τα μέτρα για την Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ