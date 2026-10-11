Ξεκαρδιστική στιγμή: H αμηχανία του ρεπόρτερ από ένθερμη θαυμάστρια που τίναξε στον αέρα το live

Snapshot Ο δημοσιογράφος Τζεφ Κολμπ διακόπηκε απρόοπτα από φανατική θαυμάστριά του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Η θαυμάστρια πλησίασε τον Κολμπ, τον αγκάλιασε και του είπε «Είσαι τόσο γλυκός» πριν απομακρυνθεί.

Ο Κολμπ έχασε τα λόγια του και κοκκίνησε, προκαλώντας γέλια στους συναδέλφους στο στούντιο.

Η ανάλυση για την ήττα των Dallas Cowboys από τους Tampa Bay Buccaneers διεκόπη και ο Κολμπ παρέδωσε ξανά τον λόγο στον συνεργάτη του. Snapshot powered by AI

Σε αμήχανη θέση βρέθηκε ένας δημοσιογράφος ο οποίος στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, δέχθηκε «επίθεση» από φανατική θαυμάστριά του.

Ο Τζεφ Κολμπ του Fox 4 Dallas, που καλύπτει το ρεπορτάζ για την ομάδα των Dallas Cowboys, επιχειρούσε να αναλύσει τα αίτια της βαριά ήττας, από τους Tampa Bay Buccaneers, σε μία ώρα υψηλής τηλεθέασης...

Ξαφνικά, μια θαυμάστρια τον πλησίασε ενώ βρισκόταν στον αέρα. Έβαλε το χέρι της γύρω από τον Κόλμπ και του είπε: «Είσαι τόσο γλυκός», πριν απομακρυνθεί από το πλάνο.

Ο Κόλμπ έμεινε άφωνος και, όπως ήταν αναμενόμενο, έχασε τα λόγια του, κοκκίνησε, προκαλώντα τα γέλια των συναδέλφων του στο στούντιο.

«Με διακόπτουν εδώ έξω στη μέση της εκπομπής. Μάλλον χάθηκε η ροή των σκέψεών μου, έτσι δεν είναι, Μάικ; Σου δίνω ξανά τον λόγο», είπε ο Κόλμπ.