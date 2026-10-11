Πακιστάν: Τελευταία πλάνα της φοιτήτριας, θύμα απατεώνα, πριν κρεμαστεί στο δέντρο

Τα έγγραφα για την εισαγωγή της στο Χάρβαρντ αποδείχθηκαν πλαστά, οδηγώντας τη νεαρή στην απόγνωση 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πακιστάν: Τελευταία πλάνα της φοιτήτριας, θύμα απατεώνα, πριν κρεμαστεί στο δέντρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 22χρονη Laiba Ijaz αυτοκτόνησε αφού ανακάλυψε ότι τα έγγραφα εισαγωγής της στο Χάρβαρντ ήταν πλαστά, μετά από απάτη που κόστισε στην οικογένειά της όλες τις οικονομίες της.
  • Ο πατέρας της πούλησε οικόπεδο και η μητέρα της έβαλε υποθήκη κοσμήματα για να καταβάλουν περίπου 9,3 εκατομμύρια ρουπίες σε έναν σύμβουλο που αποδείχθηκε απατεώνας.
  • Ο ύποπτος, Muhammad Nauman, συνελήφθη και βρέθηκαν στοιχεία για διαδικτυακή απάτη και εκβιασμό γυναικών στο κινητό του.
  • Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του Πακιστανού πρωθυπουργού, που ζήτησε τη σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.
  • Η Laiba είχε στείλει τελευταίο μήνυμα στον θείο της ζητώντας να μην αποκαλυφθεί η απάτη στον πατέρα της, φοβούμενη την αντίδρασή του.
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Η αυτοκτονία της 22χρονης αριστούχας φοιτήτριας, που έβαλε τέλος στη ζωή της, όταν έδωσε όλες τις οικονομίες της οικογένειάς της σε έναν σύμβουλο που αποδείχθηκε απατεώνας, καθώς αποδείχθηκε ότι τα έγγραφα για μία θέση στο Χάρβαρντ που της υποσχέθηκε ήταν πλαστά, συγκλονίζει το Πακιστάν.

Η Laiba Ijaz, απόφοιτος του Διεθνούς Ισλαμικού Πανεπιστημίου του Ισλαμαμπάντ, κρεμάστηκε από ένα δέντρο όταν ανακάλυψε την αλήθεια, με μόνη έννοια της, να μην το μάθει ο πατέρας της, ο οποίος, εξασφάλισε τα χρήματα για τις σπουδές της πουλώντας ένα οικόπεδο και βάζοντας υποθήκη τα κοσμήματα της μητέρας της.

Τώρα πακιστανικά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδουν πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος που φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές της νεαρής φοιτήτριας, να περπατάει σε έναν δρόμο με την απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.

Ολόκληρο το βίντεο

Σύμφωνα με την οικογένεια ο σύμβουλος μετανάστευσης ζήτησε 7 εκατομμύρια ρουπίες για να εξασφαλίσει την εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

Ο πατέρας της Laiba, ο οποίος ζούσε με την οικογένειά του σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα και πουλούσε γάλα σε μοτοσικλέτα, πούλησε το οικόπεδό του και του έδωσε 2.1 εκατομμύρια Rs σε μετρητά.

Όταν η Laiba έλεγξε τα έγγραφα εισαγωγής, ανακάλυψε ότι ήταν πλαστά, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στον θείο της από τη μητέρα της, λέγοντας: «Μην πεις στον πατέρα μου για την απάτη που μου συνέβη. Θα πεθάνει».

Μετά τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε η υπόθεση, που προκάλεσε την παρέμβαση του Πακιστανού πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε τη σύλληψη του υπόπτου και την παραδειγματική τιμωρία του, ο σύμβουλος ονόματι Μοχάμεντ Ναούμαν συνελήφθη σε ένα νοικιασμένο δωμάτιο της περιοχής, όπου είχε κρυφτεί.

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Οι ερευνητές βρήκαν επίσης στοιχεία στο κινητό του τηλέφωνο για υποτιθέμενη διαδικτυακή απάτη και εκβιασμό γυναικών.

Ο ύποπτος είχε εργαστεί στο παρελθόν στο Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς στην Κουέτα, αλλά τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ανέφεραν πηγές. Είχε επίσης εργαστεί σε μια εταιρεία στο Ισλαμαμπάντ.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας της 22χρονης, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα όταν δέχθηκε τη επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών Mohsin Naqvi.

Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνώνς (FIA), Σεχζάντ Ναντίμ Μπουχάρι, περιγράφοντας το θέμα ως σοβαρό, ανέφερε ότι ο ύποπτος παρουσιαζόταν ως υπάλληλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή ως υπάλληλος κυβερνητικού θεσμού.

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Ο Μπουχάρι είπε ότι 22χρονη σχεδίαζε να εκπλήξει την οικογένειά της στις 12 Οκτωβρίου με την είδηση της εισαγωγής της στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ωστόσο, δύο ημέρες νωρίτερα, έλεγξε το πιστοποιητικό εγγραφής στο πανεπιστήμιο και ανακάλυψε ότι ήταν πλαστό, πρόσθεσε. Ο διευθυντής της FIA επιβεβαίωσε επίσης ότι η Laiba είχε στείλει το τελευταίο της μήνυμα στον θείο της από τη μητέρα της.

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