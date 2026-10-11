Πακιστάν: Τελευταία πλάνα της φοιτήτριας, θύμα απατεώνα, πριν κρεμαστεί στο δέντρο

Snapshot Η 22χρονη Laiba Ijaz αυτοκτόνησε αφού ανακάλυψε ότι τα έγγραφα εισαγωγής της στο Χάρβαρντ ήταν πλαστά, μετά από απάτη που κόστισε στην οικογένειά της όλες τις οικονομίες της.

Ο πατέρας της πούλησε οικόπεδο και η μητέρα της έβαλε υποθήκη κοσμήματα για να καταβάλουν περίπου 9,3 εκατομμύρια ρουπίες σε έναν σύμβουλο που αποδείχθηκε απατεώνας.

Ο ύποπτος, Muhammad Nauman, συνελήφθη και βρέθηκαν στοιχεία για διαδικτυακή απάτη και εκβιασμό γυναικών στο κινητό του.

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του Πακιστανού πρωθυπουργού, που ζήτησε τη σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Η Laiba είχε στείλει τελευταίο μήνυμα στον θείο της ζητώντας να μην αποκαλυφθεί η απάτη στον πατέρα της, φοβούμενη την αντίδρασή του. Snapshot powered by AI

Η αυτοκτονία της 22χρονης αριστούχας φοιτήτριας, που έβαλε τέλος στη ζωή της, όταν έδωσε όλες τις οικονομίες της οικογένειάς της σε έναν σύμβουλο που αποδείχθηκε απατεώνας, καθώς αποδείχθηκε ότι τα έγγραφα για μία θέση στο Χάρβαρντ που της υποσχέθηκε ήταν πλαστά, συγκλονίζει το Πακιστάν.

Η Laiba Ijaz, απόφοιτος του Διεθνούς Ισλαμικού Πανεπιστημίου του Ισλαμαμπάντ, κρεμάστηκε από ένα δέντρο όταν ανακάλυψε την αλήθεια, με μόνη έννοια της, να μην το μάθει ο πατέρας της, ο οποίος, εξασφάλισε τα χρήματα για τις σπουδές της πουλώντας ένα οικόπεδο και βάζοντας υποθήκη τα κοσμήματα της μητέρας της.

Τώρα πακιστανικά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδουν πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος που φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές της νεαρής φοιτήτριας, να περπατάει σε έναν δρόμο με την απόγνωση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.

Ολόκληρο το βίντεο

🇵🇰The final minutes of a brilliant young life destroyed by pure greed 22 year old gold medalist Laiba Ejaz took her life in Islamabad after a scammer wiped out her family’s entire life savings. Her milk vendor father sold his land and her mother pawned her jewelry to pay 9.3 million rupees for fake Harvard admission papers. The alleged main scammer, Muhammad Nauman has been arrested. In her final hours, her only plea to her uncle was to hide the truth from her father. Absolutely heartbreaking 💔 Writer: Bri https://t.co/f4D3JqNgBI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2026

Σύμφωνα με την οικογένεια ο σύμβουλος μετανάστευσης ζήτησε 7 εκατομμύρια ρουπίες για να εξασφαλίσει την εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

Ο πατέρας της Laiba, ο οποίος ζούσε με την οικογένειά του σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα και πουλούσε γάλα σε μοτοσικλέτα, πούλησε το οικόπεδό του και του έδωσε 2.1 εκατομμύρια Rs σε μετρητά.

Όταν η Laiba έλεγξε τα έγγραφα εισαγωγής, ανακάλυψε ότι ήταν πλαστά, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στον θείο της από τη μητέρα της, λέγοντας: «Μην πεις στον πατέρα μου για την απάτη που μου συνέβη. Θα πεθάνει».

Μετά τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε η υπόθεση, που προκάλεσε την παρέμβαση του Πακιστανού πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε τη σύλληψη του υπόπτου και την παραδειγματική τιμωρία του, ο σύμβουλος ονόματι Μοχάμεντ Ναούμαν συνελήφθη σε ένα νοικιασμένο δωμάτιο της περιοχής, όπου είχε κρυφτεί.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης στοιχεία στο κινητό του τηλέφωνο για υποτιθέμενη διαδικτυακή απάτη και εκβιασμό γυναικών.

Ο ύποπτος είχε εργαστεί στο παρελθόν στο Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς στην Κουέτα, αλλά τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ανέφεραν πηγές. Είχε επίσης εργαστεί σε μια εταιρεία στο Ισλαμαμπάντ.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας της 22χρονης, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα όταν δέχθηκε τη επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών Mohsin Naqvi.

جب لائبہ نے بی ایس آنرز فزکس میں گولڈ میڈل لیا تو اسلامک یونیورسٹی کی انتظامیہ نے سعودی عرب میں مزید تعلیم یعنی ماسٹرز کے لیے اسکالرشپ کی آفر دی لیکن ذہین طالبہ کو پتہ تھا کہ سعودی تو خود اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ امریکہ جاتے ہیں اس لیے اس نے آنکھوں میں سائنسدان بننے کے خواب سجائے موٹر سائیکل پر دودھ بیچتے والد کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے امریکی یونیورسٹی ہاورڈ میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا، اس مقصد کے لیے مختلف لوگوں سے رابطے کیے تاکہ کوئی راستہ نظر آئے، اسی دوران آن لائن ایک شخص سے رابطہ ہوا جس نے بعد ازاں بلیو ایریا اسلام آباد میں ملاقات کرکے خود کا تعارف سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے طور پر کروایا جو بعد میں خود کو حساس ادارے کا افسر بھی ظاہر کرتا رہا، کرائے کے فلیٹ میں مقیم والدین نے بیٹی کی خواہش پر پلاٹ بیچ کر 21 لاکھ نقد دیئے جبکہ ماں کا زیور بینک میں رکھوا کر اور کچھ قرض اٹھا کر 70 لاکھ نعمان نامی شخص کو دے دیئے، اس کی جانب سے ہاورڈ یونیورسٹی میں سکالرشپ پر ایڈمیشن لیٹر بھی فراہم کر دیا گیا، معاملہ آگے بڑھا تو طالبہ نے امریکہ جانے کے لئے امریکی ایمبیسی میں ویزہ اپلائی کیا، جب مقررہ دن پر ایمبیسی پہنچی تو وہاں جا کر دوران انٹرویو پتہ چلا کہ دستاویزات کو جعلی ہیں، جس کے بعد لائبہ نے اپنے ماموں کو آخری پیغام دیا کہ میرے والد کو فراڈ کا نہ بتانا وہ مر جائیں گے اور تقریبا دوپہر دو بجے گھر سے نکلی اور تھانہ رمنا کے قریب اتوار بازار کے عقب میں گرین بیلٹ پر خود کا خاتمہ کر لیا۔۔۔ معاملہ سوشل میڈیا پر زیر گردش آنے پر پہلے ایف آئی اے نے نوٹس لیا، ڈاریکٹر اسلام آباد مرحومہ کے گھر پہنچے، معلومات اکٹھی کیں، بعد ازاں وزیراعظم نے نوٹس لیا، آئی جی اور چیف کمشنر کو بلا کر فی الفور ملزم کی گرفتاری کی ہدایت کی، محسن نقوی اور طلال چوہدری بھی افسوس کے لیے مرحومہ کے گھر پہنچے ہیں، نڈھال باپ کو دلاسہ دے رہے ہیں، ملزم کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال کر گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن بہتر مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے ایک اور نوجوان اپنی جان کی بازی ہار گیا، کاش کے ہمارے تعلیمی ادارے اس معیار کی تعلیم دیں، نوکریاں ملیں، اچھا روزگار ہو، میرٹ پر مواقع ملیں تو یقین مانیں کوئی ایک نوجوان بھی بیرون ملک جانے کے لیے یوں اس حد تک نہ جائے — Muhammad Nasir Butt (@Mnasirbuttt) October 10, 2026

Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνώνς (FIA), Σεχζάντ Ναντίμ Μπουχάρι, περιγράφοντας το θέμα ως σοβαρό, ανέφερε ότι ο ύποπτος παρουσιαζόταν ως υπάλληλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή ως υπάλληλος κυβερνητικού θεσμού.

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Ο Μπουχάρι είπε ότι 22χρονη σχεδίαζε να εκπλήξει την οικογένειά της στις 12 Οκτωβρίου με την είδηση της εισαγωγής της στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ωστόσο, δύο ημέρες νωρίτερα, έλεγξε το πιστοποιητικό εγγραφής στο πανεπιστήμιο και ανακάλυψε ότι ήταν πλαστό, πρόσθεσε. Ο διευθυντής της FIA επιβεβαίωσε επίσης ότι η Laiba είχε στείλει το τελευταίο της μήνυμα στον θείο της από τη μητέρα της.

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