Τραγωδία στο Πακιστάν: Φοιτήτρια κρεμάστηκε από δέντρο - «Μην πεις στον πατέρα μου για την απάτη»

Snapshot Η 22χρονη φοιτήτρια Laiba Ej αυτοκτόνησε αφού έπεσε θύμα απάτης με πλαστά έγγραφα εισαγωγής σε αμερικανικό πανεπιστήμιο

Ο πατέρας της πούλησε περιουσιακά στοιχεία και υποθήκευσε κοσμήματα για να πληρώσει τα 7 εκατομμύρια ρουπίες που ζήτησε ο απατεώνας σύμβουλος.

Η Laiba έστειλε μήνυμα στον θείο της ζητώντας να μην ενημερωθεί ο πατέρας της για την απάτη, καθώς φοβόταν ότι θα πέθαινε από σοκ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FIA) ενημερώθηκε για το περιστατικό και επικοινώνησε με την οικογένεια για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με την αύξηση των απάτων κατά νέων που επιδιώκουν σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στο Πακιστάν από την αυτοκτονίας μίας φοιτήτριας, η οποία έπεσε θύμα απάτης επιτήδειου, στον οποίο έδωσε όλα τα χρήματα της οικογένειας προκειμένου να γίνει δεκτή σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Η Laiba Ejaz, 22 ετών, βρέθηκε χθες κρεμασμένη από ένα δέντρο στο Ισλαμαμπάντ.

Η 22χρονη, είχε ολοκληρώσει με άριστα της σπουδές της στο Ισλαμικό Διεθνές Πανεπιστήμιο και ήθελε να πάει στο εξωτερικό για περαιτέρω σπουδές.

Ο πατέρας της πουλούσε γάλα με μια μοτοσικλέτα και δίδασκε επίσης τα παιδιά του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας σύμβουλος που φέρεται να έστελνε φοιτητές στο εξωτερικό ζήτησε από τη Laiba ζήτησε 7 εκατομμύρια ρουπίες για να γίνουν δεκτοί στο αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Ο πατέρας, ο οποίος ζούσε σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, πούλησε ένα οικόπεδο. Για να συγκεντρωθούν τα υπόλοιπα χρήματα, υποθήκευσε τα κοσμήματα της μητέρας της φοιτήτριας.

Όμως τα έγγραφα εισαγωγής, διαπιστώθηκε ότι ήταν όλα πλαστά.

Η ανακάλυψη τρομοκράτησε τη νεαρή και έστειλε μήνυμα στον θείο της ότι ο πατέρας της δεν έπρεπε να μάθει για την απάτη που της είχε συμβεί, διαφορετικά θα πέθαινε από σοκ.

Αμέσως μετά, η νεαρή φέρεται να προχώρησε στην αυτοχειρία.

Το περιστατικό προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχία για τα αυξανόμενα περιστατικά απάτης στο Πακιστάν.

Από την άλλη πλευρά, πηγές ανέφεραν ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FIA) έλαβε γνώση του περιστατικού για να επιστήσει την προσοχή στους πιθανούς κινδύνους της εξαπάτησης με νέους που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για τριτοβάθμια εκπαίδευση ή απασχόληση.

Σύμφωνα με πηγές, ο διευθυντής της FIA Shahzad Bukhari έλαβε γνώση του θέματος και επικοινώνησε με την οικογένεια της Laiba και ζήτησε όλες τις λεπτομέρειες από τον θείο της.

Η φωτογραφία μιας κοπέλας κρεμασμένης από δέντρο δημοσιεύεται σε ιστότοπους πακιστανικών μέσω ενημέρωσης, ωστόσο δεν είναι επιβεβαιωμένη.