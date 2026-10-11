Δεν ήθελαν να καταλήξουν σε γηροκομείο και βρήκαν τη λύση στον κήπο: Τους κόστισε 280.000 δολάρια

Στα 72 της χρόνια, η Κάθι Σβαρτς άρχισε να σκέφτεται πιο σοβαρά πώς θέλει να ζήσει τα επόμενα χρόνια της ζωής της. Εκείνη και ο σύζυγός της παραμένουν σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο οι αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας και η απώλεια φίλων τούς έκαναν να αναζητήσουν μια λύση για το μέλλον τους.

Το ζευγάρι επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και οικιστικά συγκροτήματα για ηλικιωμένους, μεταξύ των οποίων και ένα εντυπωσιακό συγκρότημα στην Αριζόνα, που διέθετε καταρράκτες, φοίνικες, μεγάλα γήπεδα pickleball, αίθουσες για mahjong και γήπεδα γκολφ, δημιουργώντας την αίσθηση ενός πολυτελούς θερέτρου. Παρά την πολυτέλεια, η εμπειρία δεν τους έπεισε ότι αυτή ήταν η ζωή που ήθελαν να ακολουθήσουν.

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