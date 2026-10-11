Τρομακτικά πλάνα: Ξαφνική πλημμύρα ποταμού παρασύρει κτήρια - Τρομοκρατημένοι κάτοικοι καταφ

Snapshot Μια κατολίσθηση φράξει τον ποταμό Budhi Gandaki στο Νεπάλ, προκαλώντας ξαφνική πλημμύρα με λάσπη, βράχους και συντρίμμια.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια, δύο κρεμαστές γέφυρες και ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, με εκκενώσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο στρατός και η αστυνομία χρησιμοποιούν ελικόπτερα για την εκτίμηση των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, αλλά η ακριβής έκταση της ζημιάς και ο αριθμός των επηρεαζόμενων χωριών παραμένουν άγνωστα.

Το Νεπάλ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες προηγούμενων καταστροφικών πλημμυρών που είχαν προκαλέσει χιλιάδες θύματα και αγνοούμενους τον Αύγουστο. Snapshot powered by AI

Μια ξαφνική πλημμύρα φορτωμένη με συντρίμμια ξεχύθηκε απότομα στον ποταμό Budhi Gandaki στο κεντρικό - βόρειο Νεπάλ, την Κυριακή μεταφέροντας λάσπη, ιζήματα και βράχους.

Εκτιμάται, ότι μία κατολίσθηση στο χωριό Τσουμνούμπρι της περιφέρειας Κούρκχα, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Κατμαντού, έχει φράξει τον ποταμό, προκαλώντας τις εκτεταμένες πλημμύρες.

Οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλείς τοποθεσίες, καθώς τα νερά της πλημμύρας είχαν παρασύρει αρκετά σπίτια και είχαν προκαλέσει ζημιές σε δύο κρεμαστές γέφυρες, καθώς και σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

A debris-laden flood has surged through the Budhi Gandaki River at Salleri in Gorkha, carrying mud, sediment and rocks downstream. The sudden flood has affected parts of the Manaslu region, Nepal, while authorities continue assessing the situation and possible damage. Video Courtesy: Sovit Shrestha. — Everest Today (@EverestToday) October 11, 2026

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα. Μέλη των ομάδων διάσωσης του στρατού και της αστυνομίας έχουν πλέον φτάσει στην πληγείσα περιοχή και χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να παρακολουθούν την κατάσταση από τον αέρα, με σκοπό να εκτιμήσουν τις ζημιές και να προετοιμαστούν για την παροχή βοήθειας στους πολίτες.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σπίτια και υπόστεγα να παρασύρονται από τον πλημμυρισμένο ποταμό που ρέει ανάμεσα σε ψηλά βουνά.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσα από τα μικρά χωριά της ορεινής περιοχής επηρεάστηκαν.

Το Νεπάλ εξακολουθεί να ανακάμπτει από μια καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε τον Αύγουστο κατά μήκος των ορεινών συνόρων μεταξύ Νεπάλ και Κίνας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 1.400 ανθρώπων και την εξαφάνιση χιλιάδων άλλων.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης για την ανεύρεση επιπλέον θυμάτων.

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