Βόλος: 10 άτομα κατέβασαν επιβάτες από ταξί και τους ξυλοκόπησαν άγρια - Ένας στο νοσοκομείο

Snapshot Δέκα άτομα επιτέθηκαν σε επιβάτες ταξί στο Βόλο και τους ξυλοκόπησαν άγρια το βράδυ του Σαββάτου.

Ο ξυλοδαρμός προηγήθηκε μετά από καυγά σε νυχτερινό κέντρο και ακολούθησε καταδίωξη των θυμάτων έως το ταξί.

Ένας από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους υλικό από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους δράστες. Snapshot powered by AI

Άγριος ξυλοδαρμός επιβαινόντων σε ταξί έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στο Βόλο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα περίπου 10 άτομα περικύκλωσαν το όχημα, κατέβασαν τους επιβάτες, και τους επιτέθηκαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες είχε προηγηθεί καυγάς σε νυχτερινό κέντρο, και κατά τα φαινόμενα, οι δράστες πήραν στο κατόπι την άλλη παρέα, τους εντόπισαν μέσα στο ταξί, τους κατέβασαν και τους ξυλοκόπησαν άγρια με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να διακομισθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Λόγω και του σημείου του συμβάντος, οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να τους συλλάβουν.