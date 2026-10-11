Μια σπάνια Bizzarrini με V8 από Corvette πωλείται - Γιατί μπορεί να φτάσει και 500.000 δολάρια

Ένα εξαιρετικά σπάνιο πρωτότυπο Bizzarrini GT America 2+2 του 1967 δημοπρατείται με την αξία του να εκτιμάται έως και 500.000 δολάρια.

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Μια σπάνια Bizzarrini με V8 από Corvette πωλείται - Γιατί μπορεί να φτάσει και 500.000 δολάρια
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  • Το πρωτότυπο Bizzini GT America 2+2 του 1967 δημοπρατείται με εκτιμώμενη αξία έως 500.000 δολάρια.
  • Η εταιρεία Bizzarrini κατασκεύασε μόλις 140 αυτοκίνητα μεταξύ 1964 και 1969, καθιστώντας τα ιδιαίτερα σπάνια.
  • Το αυτοκίνητο διαθέτει αλουμινένιο αμάξωμα, καφέ δερμάτινο εσωτερικό και κινητήρα V8 5.400 κυβικών από Chevrolet Corvette με 360 ίππους.
  • Φέρει χειροκίνητο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων, δισκόφρενα, ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση και πίσω άξονα De Dion.
  • Το αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 5.452 χλμ., έχει υποβληθεί σε αναπαλαίωση το 2008 και πωλείται σε δημοπρασία στις ΗΠΑ.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Bizzarrini μπορεί να είχε σύντομη πορεία ως κατασκευαστής, όμως τα αυτοκίνητά της συγκαταλέγονται σήμερα ανάμεσα στα πλέον σπάνια ιταλικά μοντέλα της δεκαετίας του ‘60. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1964 και μέσα σε περίπου πέντε χρόνια κατασκεύασε μόλις 140 αυτοκίνητα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η συγκεκριμένη GT America 2+2, ένα πρωτότυπο που παρουσιάστηκε στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τορίνο το 1968. Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και σήμερα εμφανίζεται σε εντυπωσιακή σαμπανιζέ απόχρωση, με χρωμιωμένους προφυλακτήρες και ζάντες μαγνησίου.

Το εσωτερικό ακολουθεί την κλασική ιταλική σχολή της εποχής, με καφέ δερμάτινες επενδύσεις, ξύλινο τιμόνι και αναλογικά όργανα. Παράλληλα, διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα και διάταξη 2+2, με δύο ξεχωριστά πίσω καθίσματα που χωρίζονται από μια φαρδιά κεντρική κονσόλα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του αυτοκινήτου. Πρόκειται για έναν V8 5.400 κυβικών από Chevrolet Corvette, ο οποίος αποδίδει περίπου 360 ίππους. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων που μεταφέρει την ισχύ στους πίσω τροχούς.

Η GT America 2+2 διαθέτει επίσης δισκόφρενα, ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση και πίσω άξονα De Dion. Στο πέρασμα των δεκαετιών άλλαξε αρκετούς ιδιοκτήτες, ενώ το 2008 υποβλήθηκε σε αναπαλαίωση.

Με μόλις 5.452 χλμ. στο κοντέρ της, το μοναδικό πρωτότυπο βγαίνει σε δημοπρασία στο Newport του Rhode Island (στις ΗΠΑ), με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 500.000 δολαρίων

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