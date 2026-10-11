Μέγκαν Φοξ: Η νέα σελίδα της με «αποκλειστικό περιεχόμενο» κατέρρευσε μετά την κυκλοφορία της

Η 40χρονη ηθοποιός, ανακοίνωσε το λανσάρισμα της δικής της συνδρομητικής ιστοσελίδας μέσω του λογαριασμού της στο Instagram

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μέγκαν Φοξ: Η νέα σελίδα της με «αποκλειστικό περιεχόμενο» κατέρρευσε μετά την κυκλοφορία της
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μέγκαν Φοξ λάνσαρε μια συνδρομητική ιστοσελίδα με αποκλειστικό και αδημοσίευτο υλικό, η οποία κατέρρευσε λόγω υψηλής επισκεψιμότητας.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο για να προωθήσει το νέο της πρότζεκτ, περιγράφοντάς το ως «ερωτικό θρίλερ νεο-νουάρ».
  • Η σελίδα προσφέρει περιεχόμενο δωρεάν για συνδρομητές και επιπλέον υλικό επί πληρωμή με τιμές από 11 έως 88 δολάρια ανά προβολή.
  • Η Μέγκαν Φοξ λειτουργεί και ως συνιδιοκτήτρια της πλατφόρμας, η οποία επιτρέπει άμεση επικοινωνία με τους θαυμαστές μέσω μηνυμάτων.
  • Τα τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα οφείλονται στην υπερφόρτωση από το μεγάλο αριθμό χρηστών και ήδη έχουν γίνει πολλαπλές προσπάθειες για τη διόρθωσή τους.
Snapshot powered by AI

Διαδικτυακό σάλο προκάλεσε η Μέγκαν Φοξ μετά την κυκλοφορία της νέας της πλατφόρμας με περιεχόμενο επί πληρωμή.

Σύμφωνα με αναφορές των θαυμαστών της στα κοινωνικά δίκτυα, ο ιστότοπος meganfox.world, κατέρρευσε αρκετές φορές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου λόγω του τεράστιου αριθμού χρηστών που προσπάθησαν να συνδεθούν ταυτόχρονα.

Η 40χρονη ηθοποιός, ανακοίνωσε το λανσάρισμα της δικής της συνδρομητικής ιστοσελίδας μέσω του λογαριασμού της στο Instagram. Για να προσκαλέσει τους θαυμαστές της στο ολοκαίνουργιο πρότζεκτ της, η Φοξ δημοσίευσε μια προκλητική σειρά φωτογραφιών και βίντεο που περιέγραψε ως «ένα ερωτικό θρίλερ νεο-νουάρ».

megan.png

Στην ανάρτησή της, παρότρυνε τους ακόλουθούς της να δουν τις ιστορίες της για να βρουν τον επίσημο σύνδεσμο προς το αποκλειστικό - επί πληρωμή - περιεχόμενο.

Η επισκεψιμότητα ήταν τόσο μεγάλη που ο ιστότοπος σταμάτησε να λειτουργεί σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τα προβλήματα

Σε απάντηση, η Φοξ επιβεβαίωσε τα τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας: «Εσείς συνεχίζετε να καταρρέετε τον ιστότοπο! Δουλεύουν σκληρά για να τον ξαναβάλουν σε λειτουργία!».«Συνεχίζει να πέφτει, το έχουν ήδη διορθώσει έξι φορές», απάντησε μάλιστα σε ένα άλλο σχόλιο της ανάρτησής της.

Ο Τιμ Στόκλι, συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του OnlyFans, ο οποίος το 2025 ίδρυσε το Subs.com, επιβεβαίωσε ότι η Φοξ όχι μόνο θα δημοσιεύει υλικό στην πλατφόρμα, αλλά θα λειτουργεί και ως συνιδιοκτήτρια του ιστότοπου.

meghan-fox.jpg

Η Μέγκαν Φοξ

Instagram

Οι συνδρομητές της σελίδας της Μέγκαν Φοξ θα έχουν πρόσβαση σε αδημοσίευτο και αποκλειστικό υλικό. «Το περιεχόμενο εδώ δεν εμφανίζεται ποτέ στο Instagram, στο X, ούτε σε κανέναν άλλο δημόσιο χώρο. Ό,τι βλέπετε, το βλέπετε πρώτοι, και μόνο εκεί», επισημαίνει ο ιστότοπος της Φοξ.

Η πρόταση περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφίες, καθώς και άμεσα μηνύματα μεταξύ της ηθοποιού και των οπαδών της για μια πιο προσωπική επαφή.

Το τιμολογιακό μοντέλο συνδυάζει δωρεάν δημοσιεύσεις για τους συνδρομητές με περιεχόμενο επί πληρωμή ανά προβολή, το κόστος του οποίου κυμαίνεται μεταξύ 11 και 88 δολαρίων, όπως διαπίστωσε η εφημερίδα The Mirror US κατά την εξέταση της σελίδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ξαφνική πλημμύρα ποταμού στο Νεπάλ παρασύρει κτήρια - Τρομοκρατημένοι κάτοικοι καταφεύγουν στα βουνά

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μια σπάνια Bizzarrini με V8 από Corvette πωλείται - Γιατί μπορεί να φτάσει και 500.000 δολάρια

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για την απάτη €5 εκατ. κατά του ΕΦΚΑ

09:20LIFESTYLE

Μέγκαν Φοξ: Η νέα σελίδα της με «αποκλειστικό περιεχόμενο» κατέρρευσε μετά την κυκλοφορία της

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Γνώριμος της ΕΛΑΣ ο νεκρός - Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές - Τον εξουδετέρωσαν σε ερημικό σημείο

09:05ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Η Ρουάντα πλησιάζει σε Αφρικανικό Γκραν Πρι το 2030

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τρίτη επίθεση σε σχολείο σε μία εβδομάδα - 21χρονη μαχαίρωσε τρεις γυναίκες - Φόβοι για διαδικτυακό «challenge»

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά τον γάμο: Πιέζουν τώρα τη φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Καρέ - καρέ το μαχαίρωμα του 32χρονου - «Φασίστας είμαι... Σφάξ'τον» ακούγεται να λέει ο ένας εκ των νεαρών δραστών

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Το «Σχολείο των Βασιλέων» στην Ελβετία ξοδεύει 17 εκατ. δολάρια για ένα σούπερ γιοτ για το μάθημα των φυσικών επιστημών

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο χαμηλοσυνταξιούχος Καρβέλας, η «πόρτα» στην ΑΑΔΕ και η απαίτηση Κούστα για την άμεση εξόφληση δανείου ενός εκατομμυρίου - Στο μικροσκόπιο και η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

08:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα νέα Dacia Sandero Stepway και Jogger Hybrid 155 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Τζόρτζια: Άνδρας σκότωσε την οικογένεια του και αυτοκτόνησε - Πέντε νεκροί

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο ντέρμπι «αιωνίων» - Το σημερινό πρόγραμμα

08:05LIFESTYLE

Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε νέοι Έλληνες επιστήμονες διακρίθηκαν στην Ευρώπη- Δύο βραβεία στον Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Eπιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα πολύ γνωστό μικρόβιο έχει την ικανότητα να μειώνει τη χοληστερόλη

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας νεκρός από πυροβολισμούς - Εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες στο σημείο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δίνουν συμβουλές στους άνδρες της Gen Z να σταματήσουν να πλένονται;⁠⁠ Η μόδα του «pheromone maxxing»

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φεστιβάλ Αυγής-Κόκκινου: Μήνυμα για διάλογο από Αρβανίτη, Σπίρτζη, Καρχιμάκη, Αναγνωστοπούλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο χαμηλοσυνταξιούχος Καρβέλας, η «πόρτα» στην ΑΑΔΕ και η απαίτηση Κούστα για την άμεση εξόφληση δανείου ενός εκατομμυρίου - Στο μικροσκόπιο και η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Γνώριμος της ΕΛΑΣ ο νεκρός - Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές - Τον εξουδετέρωσαν σε ερημικό σημείο

08:05LIFESTYLE

Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα σε αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια: Νεκρός ο ένας, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά τον γάμο: Πιέζουν τώρα τη φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί

17:02LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με αινιγματική ανάρτηση - «Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου»

22:53LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ που τον επισκέφτηκαν για εκκρεμότητες 850.000 ευρώ

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Τζόρτζια: Άνδρας σκότωσε την οικογένεια του και αυτοκτόνησε - Πέντε νεκροί

18:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Ερευνητές θα λύσουν το μυστήριο με την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Καρέ - καρέ το μαχαίρωμα του 32χρονου - «Φασίστας είμαι... Σφάξ'τον» ακούγεται να λέει ο ένας εκ των νεαρών δραστών

01:39ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: 12 οι νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πάνω από 300 τραυματίες

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για την απάτη €5 εκατ. κατά του ΕΦΚΑ

18:16LIFESTYLE

ΜακΓκάιβερ: Πώς ζει σήμερα - Τι λέει στα 76 του για την Τεχνητή Νοημοσύνη

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Αναβρασμός στους Πομάκους της Θράκης: Ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά - Στη Βουλή το ζήτημα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θηβών: Η οικογενειακή τραγωδία της 24χρονης Φιόρης - Είχε χάσει και τον 18χρονο εξάδελφό της σε τροχαίο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος - «Πάω να πάρω 10 χιλιάρικα και έρχομαι μανάρι μου»

21:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απότμημα της κάρας του Τιμίου Προδρόμου επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από 822 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ