Μέγκαν Φοξ: Η νέα σελίδα της με «αποκλειστικό περιεχόμενο» κατέρρευσε μετά την κυκλοφορία της

Snapshot Η Μέγκαν Φοξ λάνσαρε μια συνδρομητική ιστοσελίδα με αποκλειστικό και αδημοσίευτο υλικό, η οποία κατέρρευσε λόγω υψηλής επισκεψιμότητας.

Η ηθοποιός δημοσίευσε προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο για να προωθήσει το νέο της πρότζεκτ, περιγράφοντάς το ως «ερωτικό θρίλερ νεο-νουάρ».

Η σελίδα προσφέρει περιεχόμενο δωρεάν για συνδρομητές και επιπλέον υλικό επί πληρωμή με τιμές από 11 έως 88 δολάρια ανά προβολή.

Η Μέγκαν Φοξ λειτουργεί και ως συνιδιοκτήτρια της πλατφόρμας, η οποία επιτρέπει άμεση επικοινωνία με τους θαυμαστές μέσω μηνυμάτων.

Τα τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα οφείλονται στην υπερφόρτωση από το μεγάλο αριθμό χρηστών και ήδη έχουν γίνει πολλαπλές προσπάθειες για τη διόρθωσή τους. Snapshot powered by AI

Διαδικτυακό σάλο προκάλεσε η Μέγκαν Φοξ μετά την κυκλοφορία της νέας της πλατφόρμας με περιεχόμενο επί πληρωμή.

Σύμφωνα με αναφορές των θαυμαστών της στα κοινωνικά δίκτυα, ο ιστότοπος meganfox.world, κατέρρευσε αρκετές φορές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου λόγω του τεράστιου αριθμού χρηστών που προσπάθησαν να συνδεθούν ταυτόχρονα.

Η 40χρονη ηθοποιός, ανακοίνωσε το λανσάρισμα της δικής της συνδρομητικής ιστοσελίδας μέσω του λογαριασμού της στο Instagram. Για να προσκαλέσει τους θαυμαστές της στο ολοκαίνουργιο πρότζεκτ της, η Φοξ δημοσίευσε μια προκλητική σειρά φωτογραφιών και βίντεο που περιέγραψε ως «ένα ερωτικό θρίλερ νεο-νουάρ».

Στην ανάρτησή της, παρότρυνε τους ακόλουθούς της να δουν τις ιστορίες της για να βρουν τον επίσημο σύνδεσμο προς το αποκλειστικό - επί πληρωμή - περιεχόμενο.

Η επισκεψιμότητα ήταν τόσο μεγάλη που ο ιστότοπος σταμάτησε να λειτουργεί σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τα προβλήματα

Σε απάντηση, η Φοξ επιβεβαίωσε τα τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας: «Εσείς συνεχίζετε να καταρρέετε τον ιστότοπο! Δουλεύουν σκληρά για να τον ξαναβάλουν σε λειτουργία!».«Συνεχίζει να πέφτει, το έχουν ήδη διορθώσει έξι φορές», απάντησε μάλιστα σε ένα άλλο σχόλιο της ανάρτησής της.

Ο Τιμ Στόκλι, συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του OnlyFans, ο οποίος το 2025 ίδρυσε το Subs.com, επιβεβαίωσε ότι η Φοξ όχι μόνο θα δημοσιεύει υλικό στην πλατφόρμα, αλλά θα λειτουργεί και ως συνιδιοκτήτρια του ιστότοπου.

Η Μέγκαν Φοξ Instagram

Οι συνδρομητές της σελίδας της Μέγκαν Φοξ θα έχουν πρόσβαση σε αδημοσίευτο και αποκλειστικό υλικό. «Το περιεχόμενο εδώ δεν εμφανίζεται ποτέ στο Instagram, στο X, ούτε σε κανέναν άλλο δημόσιο χώρο. Ό,τι βλέπετε, το βλέπετε πρώτοι, και μόνο εκεί», επισημαίνει ο ιστότοπος της Φοξ.

Η πρόταση περιλαμβάνει βίντεο, φωτογραφίες, καθώς και άμεσα μηνύματα μεταξύ της ηθοποιού και των οπαδών της για μια πιο προσωπική επαφή.

Το τιμολογιακό μοντέλο συνδυάζει δωρεάν δημοσιεύσεις για τους συνδρομητές με περιεχόμενο επί πληρωμή ανά προβολή, το κόστος του οποίου κυμαίνεται μεταξύ 11 και 88 δολαρίων, όπως διαπίστωσε η εφημερίδα The Mirror US κατά την εξέταση της σελίδας.

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