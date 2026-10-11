Στον παππού τα 5 αδέλφια της 10χρονης Σάρα Σαρίφ, που δολοφονήθηκε βάναυσα από τον πατέρα της

Snapshot Δικαστήριο του Πακιστάν ανέθεσε την επιμέλεια των πέντε αδελφών της Σάρα Σαρίφ στον παππού τους από την πλευρά του πατέρα τους.

Ο πατέρας και η μητριά της Σάρα, που δολοφονήθηκε το 2023, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της.

Τα πέντε αδέλφια, ηλικίας 4 έως 16 ετών, ζουν πλέον με τον παππού τους στο Πακιστάν και διατηρούν τα βρετανικά τους διαβατήρια.

Η 10χρονη Σάρα βρέθηκε νεκρή με σοβαρά τραύματα και σημάδια βάναυσης κακοποίησης στο σπίτι τους στο Γουόκινγκ του Σάρρεϊ.

Ο θείος της Σάρα καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης για παραμέληση που οδήγησε στο θάνατό της. Snapshot powered by AI

Τέλος σε χρόνια δικαστική διαμάχη έβαλε δικαστήριο του Πακιστάν αναθέτοντας την επιμέλεια των πέντε αδελφών της Σάρα Σαρίφ στον παππού τους, από την πλευρά του πατέρα τους, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τη μητριά για τη δολοφονία της 10χρονης το 2023.

Το ζευγάρι μαζί με τα 5 παιδιά και τον θείο τους, κατάφερε αμέσως μετά να διαφύγει στο Πακιστάν.

Τα αδέλφια, που σήμερα είναι ηλικίας μεταξύ τεσσάρων και 16 ετών, θα συνεχίσουν να ζουν με τον παππού τους.

Τους ζητήθηκε να μιλήσουν στον δικαστή πριν εκδοθεί η απόφαση, με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να δηλώνει ότι αισθάνονται άνετα και έχουν προσαρμοστεί στο Πακιστάν, όπως μετέδωσε το BBC. Όλα τα παιδιά, εκτός από το μικρότερο, φοιτούν σε σχολεία της χώρας.

Ο ανακουφισμένος παππούς τους δήλωσε μετά την απόφαση του δικαστηρίου: «Είναι δική μου ευθύνη να διασφαλίσω ότι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και φροντίδα». Πρόσθεσε ότι θα «τα βοηθήσει να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή», συμπληρώνοντας: «Δυσκολίες μπορούν να συμβούν σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε».

Όπως φαίνεται, τα παιδιά θα διατηρήσουν τα βρετανικά διαβατήριά τους.

Η μαθήτρια Σάρα Σαρίφ βρέθηκε νεκρή σε ένα σπίτι στο Γουόκινγκ του Σάρρεϊ στις 10 Αυγούστου 2023, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη ανά τον κόσμο για την αγριότητά του, με τον δικαστή να το περιγράφει ως το χειρότερο που είχε συναντήσει ποτέ.

Το παιδί είχε υποστεί πάνω από 100 τραύματα, ενώ ήταν δεμένο και μια πλαστική σακούλα είχε στερεωθεί πάνω από το κεφάλι της με κολλητική ταινία. Στη συνέχεια, την ξυλοκόπησαν με ρόπαλο κρίκετ, μεταλλικό στύλο και πλάστη, την στραγγάλισαν μέχρι να σπάσει ο λαιμός της, την έκαψαν με σίδερο και την δάγκωσαν. Όταν βρέθηκε το πτώμα της, ο πατέρας της Ουρφάν Σαρίφ και η συνεργός του, η μητριά της Μπεϊνάς Μπατούλ, μαζί με τον θείο της Φαϊσάλ Μαλίκ, είχαν διαφύγει στο Πακιστάν, παίρνοντας τα παιδιά μαζί τους.

Ο Σαρίφ τηλεφώνησε αργότερα στην αστυνομία για να ομολογήσει τη δολοφονία, πιστεύοντας ότι είχε ξεφύγει. Ωστόσο, συνελήφθη και εκδόθηκε για να δικαστεί στο Όλντ Μπέιλι.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, μετά από έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του πατέρα του Ουρφάν στο Τζελούμ. Τοποθετήθηκαν σε ίδρυμα παιδικής φροντίδας μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 και παραδόθηκαν στην προσωρινή επιμέλεια του παππού τους.

Ο Σαρίφ και η Μπατούλ συνελήφθησαν από την αστυνομία όταν προσγειώθηκαν ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ. Το ζευγάρι κρίθηκε αργότερα ένοχο για φόνο και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ο θείος της κρίθηκε ένοχος για την παραμέληση που οδήγησε στο θάνατό της και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης.

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