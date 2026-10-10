Φρικιαστικές αποκαλύψεις για τον πατριό με «σεξουαλική ζήλια» που στραγγάλισε τη θετή κόρη του

Aνατριχιαστικά βίντεο παρουσιάστηκαν στη δίκη του 34χρονου πατριού

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φρικιαστικές αποκαλύψεις για τον πατριό με «σεξουαλική ζήλια» που στραγγάλισε τη θετή κόρη του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νέιθαν Όουενς κατηγορείται ότι στραγγάλισε τη 19χρονη θετή κόρη του, Κάρλα Γκεοργκέσκου, μετά από νυχτερινή επίσκεψη στο πανεπιστημιακό διαμέρισμά της.
  • Η Κάρλα είχε υποστεί σοβαρά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων στο κεφάλι και σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ βρέθηκε δεμένη με ζώνη.
  • Ο Όουενς φέρεται να είχε σεξουαλική εμμονή με την Κάρλα, συλλέγοντας φωτογραφίες της και δημιουργώντας παραποιημένες σεξουαλικές εικόνες χωρίς τη γνώση της.
  • Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν ερωτικά βοηθήματα και το DNA του Όουενς, ενώ εκείνος αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι η Κάρλα του ζήτησε βοήθεια.
  • Η μητέρα της Κάρλα ενημερώθηκε ότι ο Όουενς είχε επισκεφθεί την κόρη της μόλις μετά τον θάνατό της, γεγονός που θεωρείται από την εισαγγελία ως προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων.
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Φρίκη προκαλούν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας μίας 19χρονης φοιτήτριας με βασικό ύποπτο τον πατριό της, ο οποίος φέρεται να είχε «σεξουαλική εμμονή» μαζί της.

Ο Νέιθαν Όουενς, 34 ετών, κατηγορείται ότι στραγγάλισε τη 19χρονη θετή κόρη του, Κάρλα Γκεοργκέσκου, αφού οδήγησε όλη τη νύχτα μέχρι το πανεπιστημιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου του Λάνκασαϊρ στο Πρέστον.

Την Παρασκευή παρουσιάστηκαν στους ενόρκους ανατριχιαστικά βίντεο στα οποία φαίνεται ο Όουενς τυλιγμένος σε μια κουβέρτα, καθώς χτυπά την πόρτα του φοιτητικού διαμερίσματος της Κάρλα στις 4 τα ξημερώματα.

Η Κάρλα – φορώντας ρόμπα και πιτζάμες – φαίνεται να κατεβαίνει τις σκάλες για να τον αφήσει να μπει. Καθώς ο Όουενς εισέρχεται στο κτίριο, φαίνεται να ρίχνει μια ματιά στην κάμερα πριν η Κάρλα τον οδηγήσει στο δωμάτιό της.

Ο Όουενς είχε φύγει από το σπίτι που μοιραζόταν με τη μητέρα της Κάρλα, την Τζανίνα, στο Χάρτλπουλ, στη μέση της νύχτας, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο. Δολοφόνησε την Κάρλα σε διάστημα 90 λεπτών.

Αργότερα έφυγε – «προστατεύοντας» τον εαυτό του με μια ομπρέλα και φορώντας μάσκα προσώπου και τα αθλητικά παπούτσια της Κάρλα, ενώ κουβαλούσε δύο τσάντες, όπως αναφέρθηκε.

Η νεκροψία αποκάλυψε ότι η Κάρλα είχε υποστεί δύο ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι, σημάδια από κοψίματα στο μάγουλό της, καθώς και κοψίματα και μώλωπες στο στόμα και τη μύτη της.

Τα χέρια της ήταν καλυμμένα με αίμα, αφού προσπάθησε να αμυνθεί, και παρουσίαζε τραύματα που σχετίζονταν με σεξουαλική κακοποίηση, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο.

Η ένορκη επιτροπή ενημερώθηκε ότι στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν επίσης ερωτικά βοηθήματα και το DNA του Όουενς.

Ο Όουενς ενδέχεται να οδηγήθηκε από «σεξουαλική ζήλια», αφού έμαθε ότι η θετή του κόρη επρόκειτο να συναντηθεί με έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου.

Όπως αποκαλύφθηκε τους μήνες που προηγήθηκαν ο πατριός συνέλεγε φωτογραφίες της κοπέλας, εν αγνοία της, ενώ φέρεται να είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να κάνει σεξ με κούκλες – συμπεριλαμβανομένου ενός «ομοιώματος» σε φυσικό μέγεθος, ντυμένου με το νυχτικό της Κάρλα.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι είχε παραποιήσει αθώες selfie της Κάρλα σε σεξουαλικές εικόνες, τις οποίες είχε δει την εβδομάδα πριν από το θάνατό της.

Επέστρεψε στο σπίτι και συμπεριφερόταν απολύτως φυσιολογικά, τη ώρα που το σώμα της Κάρλα βρισκόταν γερμένο πάνω στην πόρτα μιας ντουλάπας με τραύματα στο πρόσωπό της και μια ζώνη δεμένη γύρω της.

Η μητέρα της σήμανε συναγερμό όταν η Κάρλα δεν απάντησε στα μηνύματα και τις κλήσεις της. Δυστυχώς, η Κάρλα βρέθηκε την ημέρα που θα γινόταν 20 ετών, με τους αστυνομικούς να ενημερώνουν την Τζανίνα ότι η κόρη της είχε βρεθεί κρεμασμένη.

Ωστόσο, η θλιμμένη μητέρα είπε ότι έμαθε ότι ο Όουενς είχε επισκεφθεί την Κάρλα την προηγούμενη μέρα μόνο όταν επικοινώνησε με το νεκροτομείο ενός νοσοκομείου. Μόνο τότε ο Όουενς παραδέχτηκε ότι είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα, καθώς, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, ο Όουενς ισχυρίστηκε ότι η Κάρλα του είχε ζητήσει να της φέρει παντελόνια ακράτειας και να τη βοηθήσει να τακτοποιήσει το δωμάτιό της.

Ωστόσο, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι αυτό ήταν μια προσπάθεια να «καλύψει τα ίχνη του».

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