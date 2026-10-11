«Gomi wa mochikaeri»: Ο «χρυσός» κανόνας της Ιαπωνίας - Ο λόγος που δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους

Σε κάποιο σημείο της Ιαπωνίας αυτή τη στιγμή, ένας τουρίστας κρατά ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι. Αγόρασε ένα τσάι από έναν αυτόματο πωλητή πριν από σαράντα λεπτά. Έκτοτε προσπέρασε έναν ναό, δύο εμπορικούς δρόμους, έναν σιδηροδρομικό σταθμό και χιλιάδες ανθρώπους, χωρίς να συναντήσει ούτε έναν δημόσιο κάδο απορριμμάτων. Παράλληλα, παρατηρεί κάτι ακόμη πιο περίεργο: δεν υπάρχουν κάδοι, αλλά δεν υπάρχουν και σκουπίδια. Οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι.

Τα δύο σκέλη αυτού του μυστηρίου συνδέονται άμεσα, αν και η εξήγηση διαφέρει από αυτό που υποθέτουν οι περισσότεροι επισκέπτες. Οι δρόμοι της χώρας δεν ήταν πάντα έτσι.

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