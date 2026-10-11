Χίος: Κατασχέθηκαν 360 κιλά κάνναβης σε ιστιοφόρο αξίας άνω του €1 εκατ. - Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί

Snapshot Κατασέθηκαν 360λά ακατέργαστης κάνναβης αξίας ά του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε ιστιοφόρο κοντά στη Χίο.

Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί που επέβαιναν στο σκάφος, με έρευνες να εξετάζουν πιθανή σύνδεσή τους με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες και συμμετείχαν περιπολικά σκάφη και ομάδα βατραχανθρώπων του Λιμενικού Σώματος.

Κατασχέθηκαν επίσης το ιστιοφόρο, μετρητά, φορητός υπολογιστής και κινητά τηλέφωνα, ενώ η προανάκριση διεξάγεται από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Χίου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας επιβεβαίωσε τη συνέχιση των επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών για την ασφάλεια των πολιτών. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 360 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος σε ιστιοφόρο με σημαία Κροατίας, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Αντίψαρων, δυτικά της Χίου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για πιθανή εμπλοκή του σκάφους σε παράνομες δραστηριότητες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Ουκρανίας, οι οποίοι επέβαιναν στο ιστιοφόρο, ενώ οι Αρχές διερευνούν και το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.

Πώς εντοπίστηκε το ιστιοφόρο

Οι πληροφορίες για το ύποπτο σκάφος διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα να οργανωθεί συντονισμένη επιχείρηση εντοπισμού του.

Περιπολικό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, με τη συμμετοχή στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, εντόπισε και ακινητοποίησε το ιστιοφόρο σε απόσταση 6,5 ναυτικών μιλίων νότια των Αντίψαρων. Στην επιχείρηση συμμετείχε και δεύτερο περιπολικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε ομάδα βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού.

Κατά τον έλεγχο του σκάφους, οι λιμενικοί ακινητοποίησαν τους δύο επιβαίνοντες και εντόπισαν 27 χειραποσκευές, στο εσωτερικό των οποίων υπήρχαν πολυάριθμες αεροστεγώς σφραγισμένες πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Το ιστιοφόρο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Χίου, όπου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τα κατασχεθέντα και η αξία των ναρκωτικών

Η συνολική ποσότητα της κάνναβης ανήλθε σε 360 κιλά και 700 γραμμάρια μεικτού βάρους, με την εκτιμώμενη αξία της να υπολογίζεται σε 1.082.100 ευρώ.

Εκτός από τα ναρκωτικά, οι Αρχές κατάσχεσαν το ιστιοφόρο, 2.000 ευρώ σε μετρητά, έναν φορητό υπολογιστή και έξι κινητά τηλέφωνα.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, με τη συνδρομή κλιμακίου της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο οι δύο συλληφθέντες να συνδέονται με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.

Κικίλιας: Συνεχίζεται η μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Στην επιχείρηση αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό και την κατάσχεση της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Όπως επισήμανε, η εκτιμώμενη αξία της κάνναβης ανέρχεται σε 1.082.100 ευρώ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών συνεχίζονται καθημερινά, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών.