Γιάννης Μπρατσολιάς: Ο βραβευμένος σεφ που παντρεύει ξένες κουζίνες με ελληνικά υλικά και αναμνήσεις

Ο Έλληνας βραβευμένος σεφ Γιάννης Μπρατσολιάς βρίσκεται στις Σεϋχέλλες αλλά όχι για διακοπές κάθε άλλο. Σε αυτό το σημείο της γης φροντίζει να φθάσει στους ουρανίσκους του κόσμου ο ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός. Ο ίδιος μιλάει στο Newsbomb.gr για τις διεθνείς διακρίσεις του, για τις διεθνείς προσωπικότητες που έχουν γευτεί τις συνταγές του, αλλά και για τα επόμενα του σχέδια.

O Έλληνας σεφ στις Σεϋχέλλες… αλήθεια πως έφθασες εκεί;

«Γενικά δουλεύω ιδιωτικά για οικογένειες ανά τον κόσμο ως freelance private chef. Στις Σεϋχέλλες κλήθηκα να αναλάβω το ρόλο του executive private chef στις ιδιωτικές βίλες του Four Seasons».

Η μαγειρική είναι ένα ταξίδι εντός και εκτός εισαγωγικών τελικά;

«Ναι είναι αδιαμφισβήτητα. Η μαγειρική, αν θέλεις να εξελιχθείς, πρέπει να γεύεσαι, για να γευτείς πρέπει να δοκιμάζεις, για να δοκιμάζεις πριν κάποιος στο φέρει ως δεδομένο ότι αυτή είναι η πρότυπη συνταγή, πρέπει να πας στην «πηγή» και να πας στην πηγή πρέπει να ταξιδέψεις, εκεί που μαγειρεύεται».

Έχεις ανακηρυχθεί chef της χρονιάς 2021 και value and quality από τον Διεθνή οργανισμό Greek taste beyond borders και τον οργανισμό Ambassador for the global gastronomy, ήταν μια διάκριση που την περίμενες, που αντικατοπτρίζει τις γνώσεις σου, τις ικανότητες σου και τους κόπους σου;

«Τους κόπους μου σίγουρα, οι ικανότητες εξελίσσονται καθώς και οι γνώσεις. Είναι τιμή μου που με επέλεξαν και ευχαριστώ τον οργανισμό, σίγουρα μου δίνει ώθηση για πολλά ακόμα πράγματα στο μέλλον».

Ποια είναι η δική σου σπεσιαλιτέ;

«Θα έλεγα καλύτερα αγαπημένες πρώτες ύλες… μου αρέσει πολύ να παντρεύω κουζίνες που έχω γευτεί από τα ταξίδια μου σε συνδυασμό με τα ελληνικά προϊόντα και τις γευστικές αναμνήσεις, έτσι δημιουργώ πιάτα με ένα σύμπλεγμα χωρών και παντρεύοντας διαφορετικές κουλτούρες».

Ποιες μεγάλες προσωπικότητες έχουν γευτεί τη μαγειρική σου;

«Στο ιδιωτικό κομμάτι και στα ταξίδια μου αρκετοί γνωστοί και «άγνωστοι» αλλά προσωπικότητες με μεγάλη επιρροή.

Στην Ελλάδα φέτος στο εστιατόριο που έχω αναλάβει τη δημιουργία του μενού στη Μήλο, το akrotiri sea food, με το οποίο αναγνωριστήκαμε με το βραβείο «Ελληνική κουζίνα» και ως ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στην Ελλάδα, πολλοί διάσημοι ανά τον κόσμο πέρασαν και έγραψαν για εμάς (Louis Vuitton, Patrick mouratoglou, Pedro Alonso) και άλλοι πολλοί.

Στο Προεδρικό Μέγαρο ήμουν μέλος στην ομάδα που έχει αναλάβει γεύματα Ηγετών κρατών υπό τις οδηγίες του Executive chef του προεδρικού μεγάρου, οπότε και ηγέτες κρατών και αξιωματούχοι έχουν δοκιμάσει την μαγειρική μου».

Στις Σεϋχέλλες ποιο ελληνικό πιάτο προτιμούν και γιατί;

«Εδώ προτιμούν ότι έχει να κάνει πολύ με τα φρέσκα μυρωδικά και με το παρθένο ελαιόλαδο. Αγαπούν πολύ το χταπόδι και οτιδήποτε κοκκινιστό. Θεωρώ, ότι η κουζίνα εδώ είναι ωραία, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει παρελθόν και χωρίς παρελθόν δεν υπάρχουν βάσεις. Οπότε, η ελληνική κουζίνα έχει βάσεις και κερδίζει έδαφος με τα εξαιρετικά προϊόντα».

Ποιες θα είναι οι επόμενες σου κινήσεις;

«Γυρίζοντας στην Ελλάδα, σίγουρα θα ήθελα να δείξω και να μπορέσω να αναδείξω καινούργιους private chef, όχι μόνο βρίσκοντας τους κάποια δουλειά αλλά και στην αναγνωρισιμότητα του να βρίσκεσαι σε αυτά τα επίπεδα, αυτό είναι το εύκολο, το πως όμως μπορείς να γίνεις, τι γνώσεις και τι χρειάζεται σαν προσωπικότητα και η επαγγελματική δεοντολογία σε αυτά τα επίπεδα είναι το δύσκολο. Αυτό μου κινεί το ενδιαφέρον επαγγελματικά. Σίγουρα υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις, όλα εν ευθέτω χρόνω και με την επιστροφή μου στην Ελλάδα».

