ΗΠΑ: Το YouTube ξεκινά τη δοκιμή ενός συστήματος επαλήθευσης ηλικίας χρησιμοποιώντας AI

Το σύστημα θα λειτουργεί μόνο όταν οι θεατές είναι συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς τους και θα κάνει τις εκτιμήσεις ηλικίας ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης που έχει εισάγει ο χρήστης κατά την εγγραφή του

Το YouTube θα ξεκινήσει αύριο, Τετάρτη, τη δοκιμή ενός νέου συστήματος επαλήθευσης ηλικίας στις ΗΠΑ, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για να διακρίνει μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, με βάση τα βίντεο που παρακολουθούν.

Οι δοκιμές αρχικά θα επηρεάσουν μόνο ένα μικρό μέρος του κοινού του YouTube στις ΗΠΑ, αλλά είναι πιθανό να γίνουν πιο διαδεδομένες αν το σύστημα λειτουργήσει εξίσου καλά στην εκτίμηση της ηλικίας των θεατών όπως σε άλλα μέρη του κόσμου. Το σύστημα θα λειτουργεί μόνο όταν οι θεατές είναι συνδεδεμένοι στους λογαριασμούς τους και θα κάνει τις εκτιμήσεις ηλικίας ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησης που έχει εισάγει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, όπως αναφέρει το Associated Press.

Εάν το σύστημα επισημάνει έναν συνδεδεμένο θεατή ως κάτω των 18 ετών, το YouTube θα επιβάλει τους συνήθεις ελέγχους και περιορισμούς που χρησιμοποιεί ήδη ο ιστότοπος ως μέσο για να αποτρέψει τους ανηλίκους από το να παρακολουθούν βίντεο και να συμμετέχουν σε άλλες συμπεριφορές που θεωρούνται ακατάλληλες για την ηλικία τους.

Τα μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις για διαλείμματα από την οθόνη, προειδοποιήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και περιορισμούς στις προτάσεις βίντεο. Το YouTube, το οποίο ανήκει στην Google εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, δεν θα εμφανίζει διαφημίσεις προσαρμοσμένες στις ατομικές προτιμήσεις εάν ο θεατής είναι κάτω των 18 ετών.

Εάν το σύστημα έχει χαρακτηρίσει εσφαλμένα έναν θεατή ως ανήλικο, το λάθος μπορεί να διορθωθεί δείχνοντας στο YouTube μια ταυτότητα εκδοθείσα από την κυβέρνηση, μια πιστωτική κάρτα ή μια selfie.

«Το YouTube ήταν μια από τις πρώτες πλατφόρμες που προσέφερε εμπειρίες σχεδιασμένες ειδικά για νέους και είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε και πάλι στην πρώτη γραμμή της εισαγωγής τεχνολογίας που μας επιτρέπει να παρέχουμε προστασία ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο των εφήβων», έγραψε ο James Beser, διευθυντής διαχείρισης προϊόντων της υπηρεσίας, σε μια ανάρτηση στο blog σχετικά με το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας.

Οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν βίντεο στο YouTube χωρίς να συνδεθούν σε λογαριασμό, αλλά η προβολή με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιεί αυτόματο αποκλεισμό ορισμένων περιεχομένων χωρίς απόδειξη ηλικίας.

Από τα τέλη Ιουνίου, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε έναν νόμο του Τέξας που αποσκοπεί στην αποτροπή των ανηλίκων από την παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο, ασκείται πολιτική πίεση στους ιστότοπους να βελτιώσουν την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά από ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ενώ ορισμένες υπηρεσίες, όπως το YouTube, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, άλλες υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να βαρύνει τα δύο κύρια καταστήματα εφαρμογών για smartphone που διαχειρίζονται η Apple και η Google — μια θέση στην οποία αντιτίθενται οι δύο αυτοί τεχνολογικοί γίγαντες.

Ορισμένες ομάδες για τα ψηφιακά δικαιώματα, όπως η Electronic Frontier Foundation και το Center for Democracy & Technology, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η επαλήθευση της ηλικίας θα μπορούσε να παραβιάζει την προσωπική ιδιωτικότητα και να καταπατά τις προστασίες της Πρώτης Τροπολογίας των ΗΠΑ για την ελευθερία του λόγου.

