Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google

Η αγορά της παραγωγικής AI βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό, με κολοσσούς όπως η Meta και η OpenAI να δαπανούν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν κορυφαίους μηχανικούς, προσφέροντας ακόμη και υψηλά μπόνους υπογραφής

Newsbomb

Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google
Associated Press
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Perplexity AI, η ανερχόμενη startup στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, υπέβαλε πρόταση εξαγοράς του Google Chrome ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό υπερβαίνει την τρέχουσα αξία της εταιρείας, ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Perplexity, η προσφορά στηρίζεται ήδη από επενδυτές που δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν τη συμφωνία. Τον Ιούλιο, η αποτίμησή της ανήλθε στα 18 δισ. δολάρια, σε συνέχεια προηγούμενης αύξησης κεφαλαίου που είχε αποτιμήσει την εταιρεία στα 14 δισ.

Η Perplexity έχει γίνει γνωστή χάρη στη μηχανή αναζήτησης που βασίζεται σε AI, παρέχοντας σύντομες και άμεσες απαντήσεις, πάντα με παραπομπή στην αρχική πηγή. Μόλις τον περασμένο μήνα παρουσίασε τον δικό της browser, ονόματι Comet, ενσωματώνοντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Google AI Android Pixel

Η αγορά της παραγωγικής AI βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό, με κολοσσούς όπως η Meta και η OpenAI να δαπανούν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν κορυφαίους μηχανικούς, προσφέροντας ακόμη και υψηλά μπόνους υπογραφής. Παράλληλα, οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο σε υποδομές AI για την ανάπτυξη και λειτουργία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, ενώ οι νεοφυείς επιχειρήσεις αντλούν σημαντικά κεφάλαια από επενδυτές, hedge funds και τεχνολογικούς γίγαντες.

Νωρίτερα φέτος, η Perplexity είχε δεχτεί προσέγγιση από τη Meta για πιθανή εξαγορά, όμως οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Η κίνηση αυτή της Perplexity έρχεται στον απόηχο της πρότασης του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ζητά από την Google να αποχωριστεί τον Chrome, έπειτα από την ήττα της εταιρείας σε αντιμονοπωλιακή δίκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι η Google διατηρεί παράνομο μονοπώλιο στην αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης.

Από το 2008, ο Chrome αποτελεί βασικό εργαλείο της Google, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για στοχευμένες διαφημίσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αποδέσμευση του browser θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, δίνοντας σε άλλους παρόχους πρόσβαση σε ένα σημαντικό σημείο εισόδου στο διαδίκτυο.

«Για την αποκατάσταση αυτών των επιπτώσεων, η Αρχική Προτεινόμενη Τελική Απόφαση απαιτεί από την Google να αποχωριστεί τον Chrome, ώστε να τερματιστεί ο έλεγχός της σε αυτό το κρίσιμο σημείο πρόσβασης και να δοθεί η δυνατότητα στους ανταγωνιστές να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στους χρήστες», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google - Η τολμηρή προσφορά

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» αστυνομικοί «χτυπούν» καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινες γλώσσες πνίγουν Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα - 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες - 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Η Τουρκία προχωρά σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης – Το σχέδιο της Άγκυρας

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Mέγαρα: Μήνυμα από το 112 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

05:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες δασική έκταση στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγάρων – Ήχησε το 112

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Αυγούστου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί

04:08ΥΓΕΙΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Χίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινες γλώσσες πνίγουν Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα - 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» αστυνομικοί «χτυπούν» καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Mέγαρα: Μήνυμα από το 112 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Έστησαν μπαρμπούτι σε καφετέρια και έφεραν «ντόρτια» - Οκτώ συλλήψεις

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ