Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google

Η Perplexity AI, η ανερχόμενη startup στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, υπέβαλε πρόταση εξαγοράς του Google Chrome ύψους 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό υπερβαίνει την τρέχουσα αξία της εταιρείας, ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Perplexity, η προσφορά στηρίζεται ήδη από επενδυτές που δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν τη συμφωνία. Τον Ιούλιο, η αποτίμησή της ανήλθε στα 18 δισ. δολάρια, σε συνέχεια προηγούμενης αύξησης κεφαλαίου που είχε αποτιμήσει την εταιρεία στα 14 δισ.

Η Perplexity έχει γίνει γνωστή χάρη στη μηχανή αναζήτησης που βασίζεται σε AI, παρέχοντας σύντομες και άμεσες απαντήσεις, πάντα με παραπομπή στην αρχική πηγή. Μόλις τον περασμένο μήνα παρουσίασε τον δικό της browser, ονόματι Comet, ενσωματώνοντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγορά της παραγωγικής AI βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό, με κολοσσούς όπως η Meta και η OpenAI να δαπανούν τεράστια ποσά για να εξασφαλίσουν κορυφαίους μηχανικούς, προσφέροντας ακόμη και υψηλά μπόνους υπογραφής. Παράλληλα, οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο σε υποδομές AI για την ανάπτυξη και λειτουργία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, ενώ οι νεοφυείς επιχειρήσεις αντλούν σημαντικά κεφάλαια από επενδυτές, hedge funds και τεχνολογικούς γίγαντες.

Νωρίτερα φέτος, η Perplexity είχε δεχτεί προσέγγιση από τη Meta για πιθανή εξαγορά, όμως οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Η κίνηση αυτή της Perplexity έρχεται στον απόηχο της πρότασης του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ζητά από την Google να αποχωριστεί τον Chrome, έπειτα από την ήττα της εταιρείας σε αντιμονοπωλιακή δίκη. Το δικαστήριο έκρινε ότι η Google διατηρεί παράνομο μονοπώλιο στην αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης.

Από το 2008, ο Chrome αποτελεί βασικό εργαλείο της Google, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για στοχευμένες διαφημίσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αποδέσμευση του browser θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, δίνοντας σε άλλους παρόχους πρόσβαση σε ένα σημαντικό σημείο εισόδου στο διαδίκτυο.

«Για την αποκατάσταση αυτών των επιπτώσεων, η Αρχική Προτεινόμενη Τελική Απόφαση απαιτεί από την Google να αποχωριστεί τον Chrome, ώστε να τερματιστεί ο έλεγχός της σε αυτό το κρίσιμο σημείο πρόσβασης και να δοθεί η δυνατότητα στους ανταγωνιστές να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στους χρήστες», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.