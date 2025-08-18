Βίντεο από το διάστημα «τερματίζει» τη θεωρία της επίπεδης Γης: Η απάντηση του Brian Cox
Εντυπωσιακό βίντεο από το διάστημα φαίνεται να βάζει τέλος στη θεωρία της επίπεδης Γης
Ένα νέο βίντεο που τραβήχτηκε στο διάστημα φαίνεται να βάζει οριστικό τέλος στη θεωρία της επίπεδης Γης. Ο αστροναύτης Ντον Πέτιτ το ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας εντυπωσιακές εικόνες από το διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX καθώς αυτό κινούνταν από την Ευρώπη προς την Ασία.
Όπως φαίνεται, η Γη δεν είναι επίπεδη, αλλά η σφαιρικότητά της αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
