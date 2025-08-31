Ανακαλούνται δύο μάρκες κινητών τηλεφώνων άμεσα στην Ελλάδα
Με ανακοίνωση του ΦΕΚ, δύο γνωστές μάρκες κινητών τηλεφώνων ανακαλούνται στην Ελλάδα λόγω υπερβολικής εκπομπής ακτινοβολίας.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάκληση δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας από την ελληνική αγορά. Πρόκειται για τα OUKITEL WP28 και ULEFONE NOTE 16 PRO, που βρέθηκαν να εκπέμπουν ακτινοβολία πέρα από τα προβλεπόμενα όρια.
