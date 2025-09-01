Σε λίγες μέρες πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα γίνουν μάρτυρες ενός θεαματικού φαινομένου

Ένα μοναδικό ουράνιο γεγονός ιστορικών διαστάσεων θα ξεδιπλωθεί στον ουρανό, την επόμενη εβδομάδα, καθώς μια ολική σεληνιακή έκλειψη γίνεται ορατή σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Αυτή η έκλειψη στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τον TimeAndDate.com, πρόκειται να σπάσει ρεκόρ ορατότητας και προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία για τους παρατηρητές του ουρανού να δουν το φεγγάρι να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια τους.

Σε αντίθεση με τις μερικές εκλείψεις, μια ολική σεληνιακή έκλειψη μετατρέπει το φεγγάρι σε βαθύ, χάλκινο κόκκινο, ένα φαινόμενο που συχνά αναφέρεται ως «ματωμένο φεγγάρι», που προκαλείται από την ατμόσφαιρα της Γης που διασκορπίζει το φως του ήλιου στη σεληνιακή επιφάνεια.

Γιατί είναι μοναδική

Αυτή η επερχόμενη έκλειψη είναι αξιοσημείωτη όχι μόνο λόγω της παγκόσμιας ορατότητάς της, αλλά και λόγω του χρόνου και της τροχιάς του φεγγαριού μέσα από τη σκιά της Γης. Οι σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν όταν η Γη ευθυγραμμίζεται ακριβώς μεταξύ του ήλιου και της σελήνης, ρίχνοντας μια σκιά που εμποδίζει προσωρινά το άμεσο ηλιακό φως. Αυτό που ξεχωρίζει αυτή την έκλειψη είναι το γεγονός ότι σχεδόν κάθε κατοικημένη περιοχή του πλανήτη θα έχει την ευκαιρία να την παρατηρήσει, είτε σε πλήρη είτε σε μερική φάση. Οι αστρονόμοι σημειώνουν ότι ενώ οι σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν περίπου δύο έως τέσσερις φορές το χρόνο, η σύγκλιση της ορατότητας, του χρόνου και της ανύψωσης του φεγγαριού το 2025 δημιουργεί μια πραγματικά άνευ προηγουμένου εμπειρία θέασης. Ο συνδυασμός των παραγόντων εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για άλλη μια σεληνιακή έκλειψη, αλλά για ένα ιστορικό αστρονομικό γεγονός που μπορεί να μην επαναληφθεί για δεκαετίες.

Πώς να παρατηρήσετε την έκλειψη με ασφάλεια

Η παρατήρηση μιας σεληνιακής έκλειψης είναι σημαντικά ευκολότερη από την παρακολούθηση μιας ηλιακής έκλειψης, καθώς δεν απαιτεί εξειδικευμένο προστατευτικό εξοπλισμό. Το γεγονός θα είναι ορατό με γυμνό μάτι, αν και τα κιάλια ή τα μικρά τηλεσκόπια μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά λεπτομέρειες όπως η λεπτή σκίαση του φεγγαριού και η σταδιακή εμβάθυνση της κόκκινης απόχρωσης του. Οι ειδικοί συνιστούν να βρεθεί μια τοποθεσία με ελάχιστη φωτορύπανση, να προετοιμαστείτε για μεγάλες εκθέσεις εάν φωτογραφίσετε και να φτάσετε νωρίς για να παρατηρήσετε τη σταδιακή μετάβαση από την έκλειψη στη μερική στην ολική έκλειψη.

Χρόνος και διάρκεια της ολικής σεληνιακής έκλειψης

Η έκλειψη θα ξεκινήσει με τη φάση του penumbral, όπου το φεγγάρι εισέρχεται αργά στο εξωτερικό μέρος της σκιάς της Γης, δημιουργώντας μια λεπτή εξασθένιση. Μετά από αυτό, η μερική έκλειψη θα ξεκινήσει καθώς το φεγγάρι κινείται βαθύτερα στην ούμπρα, την κεντρική σκιά, και τέλος, η φάση της ολικής έκλειψης θα ρίξει την πλήρη κόκκινη λάμψη σε όλη τη σεληνιακή επιφάνεια. Το σύνολο θα διαρκέσει περίπου 85 λεπτά, με ολόκληρη την εκδήλωση από την αρχή μέχρι το τέλος να εκτείνεται σε αρκετές ώρες.