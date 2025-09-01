Σε λίγες μέρες πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα γίνουν μάρτυρες ενός θεαματικού φαινομένου

Το σπάνιο φαινόμενο δεν θα επαναληφθεί για δεκαετίες

Newsbomb

Σε λίγες μέρες πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα γίνουν μάρτυρες ενός θεαματικού φαινομένου
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα μοναδικό ουράνιο γεγονός ιστορικών διαστάσεων θα ξεδιπλωθεί στον ουρανό, την επόμενη εβδομάδα, καθώς μια ολική σεληνιακή έκλειψη γίνεται ορατή σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Αυτή η έκλειψη στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τον TimeAndDate.com, πρόκειται να σπάσει ρεκόρ ορατότητας και προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία για τους παρατηρητές του ουρανού να δουν το φεγγάρι να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια τους.

Σε αντίθεση με τις μερικές εκλείψεις, μια ολική σεληνιακή έκλειψη μετατρέπει το φεγγάρι σε βαθύ, χάλκινο κόκκινο, ένα φαινόμενο που συχνά αναφέρεται ως «ματωμένο φεγγάρι», που προκαλείται από την ατμόσφαιρα της Γης που διασκορπίζει το φως του ήλιου στη σεληνιακή επιφάνεια.

Γιατί είναι μοναδική

Αυτή η επερχόμενη έκλειψη είναι αξιοσημείωτη όχι μόνο λόγω της παγκόσμιας ορατότητάς της, αλλά και λόγω του χρόνου και της τροχιάς του φεγγαριού μέσα από τη σκιά της Γης. Οι σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν όταν η Γη ευθυγραμμίζεται ακριβώς μεταξύ του ήλιου και της σελήνης, ρίχνοντας μια σκιά που εμποδίζει προσωρινά το άμεσο ηλιακό φως. Αυτό που ξεχωρίζει αυτή την έκλειψη είναι το γεγονός ότι σχεδόν κάθε κατοικημένη περιοχή του πλανήτη θα έχει την ευκαιρία να την παρατηρήσει, είτε σε πλήρη είτε σε μερική φάση. Οι αστρονόμοι σημειώνουν ότι ενώ οι σεληνιακές εκλείψεις συμβαίνουν περίπου δύο έως τέσσερις φορές το χρόνο, η σύγκλιση της ορατότητας, του χρόνου και της ανύψωσης του φεγγαριού το 2025 δημιουργεί μια πραγματικά άνευ προηγουμένου εμπειρία θέασης. Ο συνδυασμός των παραγόντων εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για άλλη μια σεληνιακή έκλειψη, αλλά για ένα ιστορικό αστρονομικό γεγονός που μπορεί να μην επαναληφθεί για δεκαετίες.

Πώς να παρατηρήσετε την έκλειψη με ασφάλεια

Η παρατήρηση μιας σεληνιακής έκλειψης είναι σημαντικά ευκολότερη από την παρακολούθηση μιας ηλιακής έκλειψης, καθώς δεν απαιτεί εξειδικευμένο προστατευτικό εξοπλισμό. Το γεγονός θα είναι ορατό με γυμνό μάτι, αν και τα κιάλια ή τα μικρά τηλεσκόπια μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά λεπτομέρειες όπως η λεπτή σκίαση του φεγγαριού και η σταδιακή εμβάθυνση της κόκκινης απόχρωσης του. Οι ειδικοί συνιστούν να βρεθεί μια τοποθεσία με ελάχιστη φωτορύπανση, να προετοιμαστείτε για μεγάλες εκθέσεις εάν φωτογραφίσετε και να φτάσετε νωρίς για να παρατηρήσετε τη σταδιακή μετάβαση από την έκλειψη στη μερική στην ολική έκλειψη.

Χρόνος και διάρκεια της ολικής σεληνιακής έκλειψης

Η έκλειψη θα ξεκινήσει με τη φάση του penumbral, όπου το φεγγάρι εισέρχεται αργά στο εξωτερικό μέρος της σκιάς της Γης, δημιουργώντας μια λεπτή εξασθένιση. Μετά από αυτό, η μερική έκλειψη θα ξεκινήσει καθώς το φεγγάρι κινείται βαθύτερα στην ούμπρα, την κεντρική σκιά, και τέλος, η φάση της ολικής έκλειψης θα ρίξει την πλήρη κόκκινη λάμψη σε όλη τη σεληνιακή επιφάνεια. Το σύνολο θα διαρκέσει περίπου 85 λεπτά, με ολόκληρη την εκδήλωση από την αρχή μέχρι το τέλος να εκτείνεται σε αρκετές ώρες.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ερωτευμένοι στη Μύκονο - Η βόλτα τους στα Ματογιάννια - Βιντέο

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οδηγός SUV εισέβαλε με το όχημα στο Ρωσικό Προξενείο

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Εκδρομέας δεν πήρε και τόσο καλά την επιστροφή του από τις διακοπές: «Για κατάθλιψη είμαι» (vid)

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν ονειρεύεται κατακτήσεις «από το Ματζικέρτ έως τη μεγάλη επίθεση του 1922»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Κληρικός ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Εκβίαζε ιερείς για αξιώματα στην Εκκλησία!

09:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεράστιο κοίτασμα σιδήρου αξίας 5,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ - «Εξαφανίστηκαν» ολόκληρα χωριά

09:13ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται οι «πράσινες πινακίδες» στα όρια ταχύτητας στην Ευρώπη

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από το πλοίο στο νοσοκομείο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο με έναν τραυματία

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στον Αγρίνιο - Επιχειρούν και αεροσκάφη

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Το κρανίο των Πετραλώνων που προβληματίζει τους επιστήμονες - Δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονες κατανάλωσαν αλκοόλ και η μία κατέληξε στο νοσοκομείο – Συνελήφθησαν οι μητέρες

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σι Τζινπίνγκ και το νέο του όραμα για την παγκόσμια τάξη - Η «απάντηση» στην παντοκρατορία των ΗΠΑ

08:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Στοά του Αττάλου «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Δείτε το εκπληκτικό 3D

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα θεραπεία για τον καρκίνο στις γάτες μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια - Πότε έρχεται στη χώρα μας

08:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σε λίγες μέρες πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα γίνουν μάρτυρες ενός θεαματικού φαινομένου

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέες «καραβιές» μεταναστών νότια της Κρήτης - 90 άτομα περισυνέλλεξαν Λιμενικό και Frontex

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους τους Παλαιστίνιους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Κληρικός ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης - Εκβίαζε ιερείς για αξιώματα στην Εκκλησία!

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Habibi, μην έρχεσαι στο Ντουμπάι»: Πώς το «διαμάντι» του Περσικού έχασε τη λάμψη του

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια - Πότε έρχεται στη χώρα μας

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 νεκροί από σεισμό 6 Ρίχτερ - «Εξαφανίστηκαν» ολόκληρα χωριά

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου στην Αφρική: Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου – Έκκληση για επαναπατρισμό των τραυματιών

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στον Αγρίνιο - Επιχειρούν και αεροσκάφη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μολυσμένα αβγά: «Καμπανάκι» από καθηγητή – Δεν αποκλείει να έχουν διοχετευτεί στην αγορά

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι πίνακες με τα νέα ποσά - Ποιοι θα πάρουν έως και 850 ευρώ παραπάνω ετησίως

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που εορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών πάλεψε σώμα με σώμα με ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι - Οι αργίες για την ερχόμενη σχολική χρονιά

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Αποχαιρέτησε 17χρονη που πέθανε από καρκίνο - Το συγκινητικό μήνυμα για το κορίτσι που δεν πρόλαβε να κλείσει τα 18

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Το κρανίο των Πετραλώνων που προβληματίζει τους επιστήμονες - Δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δένδιας που δεν "μασάει", ο Τσίπρας που βάζει γκολ από τα αποδυτήρια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα βραχιολάκια, βροχή παρουσιάσεων από τις τράπεζες, το νέφος από το Ντουμπάι, το πάρτι συγχώνευσης, η Metlen και τα μεγάλα σαλόνια και το δυνατό deal της Lamda

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Γονατίζουν» νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι τιμές του ρεύματος

06:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Όπλα, ναρκωτικά και «μαύρο χρήμα» - Γνωστοί επιχειρηματίες και ένστολοι στην εγκληματική οργάνωση σε Χανιά και Ρέθυμνο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

06:04ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Μήνας εξελίξεων ο Σεπτέμβριος - Πιθανές εντάσεις επί του πεδίου με την Τουρκία λόγω του καλωδίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ