«Έπεσε» η Google - Προβλήματα και σε Gmail και YouTube
Χιλιάδες χρήστες σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με την Google.
Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός της πλατφόρμας αναζήτησης, παρατηρήθηκαν προβλήματα και στο YouTube και το Gmail. Μικρά προβλήματα σημειώθηκαν και στο GoogleDrive, το GoogleChat, το GoogleMeet, το Google Maps, μέχρι και το Spotify.
Τα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, Κροατία, Γεωργία, Σερβία και άλλες χώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς «έπεσε» ο κόμβος (HUB) της Google στη Σόφια της Βουλγαρίας και έτσι επηρεάστηκε όλο το δίκτυο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν στο διαδίκτυο για να αναρωτηθούν πώς γίνεται ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, να σταμάτησε να λειτουργεί ξαφνικά.