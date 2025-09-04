«Έπεσε» η Google - Προβλήματα και σε Gmail και YouTube

Χιλιάδες χρήστες σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με την Google.

Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός της πλατφόρμας αναζήτησης, παρατηρήθηκαν προβλήματα και στο YouTube και το Gmail. Μικρά προβλήματα σημειώθηκαν και στο GoogleDrive, το GoogleChat, το GoogleMeet, το Google Maps, μέχρι και το Spotify.

Oh well Google services are down for eastern Europe pic.twitter.com/RkGBQYe8D4 — Deyvian (@DeyvianD) September 4, 2025

Τα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, Κροατία, Γεωργία, Σερβία και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς «έπεσε» ο κόμβος (HUB) της Google στη Σόφια της Βουλγαρίας και έτσι επηρεάστηκε όλο το δίκτυο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν στο διαδίκτυο για να αναρωτηθούν πώς γίνεται ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, να σταμάτησε να λειτουργεί ξαφνικά.

i just tried to google “is google down?” pic.twitter.com/mNCLnvWY9d — Keira the Emergency Dom ? (@keirariek_) September 4, 2025

