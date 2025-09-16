NASA: Απογειώνεται ο «Γιος του Κονκόρντ» - Το αεροσκάφος που θα κάνει Λονδίνο - Νέα Υόρκη σε 4 ώρες
Το νέο υπερηχητικό αεροσκάφος φιλοδοξεί να μειώσει τον χρόνο των υπερατλαντικών ταξιδιών - Μένει να διαπιστωθεί αν θα τα καταφέρει ή θα έχει την τύχη του προκατόχου του
Μειώνει σχεδόν κατά το ήμιση τη διάρκεια πτήσης Λονδίνο - Νέα Υόρκη το X-59 της NASA, καθώς χρειάζεται κάτι λιγότερο από 4 ώρες για να διανύσει την απόσταση.
Το υπερηχητικό ερευνητικό αεροσκάφος είναι έτοιμο για απογείωση και αναμένεται να φτάσει ταχύτητες έως και 990 μίλια/ώρα - μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.
Το αεροσκάφος αξίας 247,5 εκατομμυρίων δολαρίων έχει ονομαστεί "γιος του Κονκόρντ", από το διάσημου υπερηχιτικό των προηγούμενων δεκαετιών.
Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια πτήσης του από τη μία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι μόλις τρεις ώρες και 44 λεπτά.
Βρίσκεται στο τελικό στάδιο των τελικών δοκιμών ασφαλείας πριν πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση.
Σε σχέση με τα επιβατικά αεροσκάφη, είναι «αθόρυβο».
Αντ' αυτού, το X-59 διαθέτει μια λεπτή, κωνική μύτη που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο του μήκους του και διασπά τα κρουστικά κύματα που συνήθως οδηγούν σε ένα υπερηχητικό αεροσκάφος που προκαλεί ηχητική έκρηξη.
Η πρώτη πτήση του εντυπωσιακού αεροσκάφους δεν θα αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες ταχύτητάς του, αλλά θα αποτελείται από έναν κύκλο 240 μιλίων/ώρα σε χαμηλότερο ύψος.
Αυτό γίνεται για να ελεγχθεί η ενσωμάτωση των συστημάτων και περαιτέρω δοκιμές θα εξετάσουν την ασφάλεια και την αξιοπλοΐα του αεροσκάφους.
Ωστόσο, το X-59 θα αξιοποιήσει τελικά τις πλήρεις δυνατότητές του και θα υπερβεί την ταχύτητα του ήχου σε υψηλότερες και ταχύτερες δοκιμές.
Το αεροσκάφος αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικής Lockheed Martin, στην οποία ανατέθηκε σύμβαση ανάπτυξης ύψους 247,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τη NASA το 2016.