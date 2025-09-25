Παράξενη λευκή λωρίδα φωτός διέσχισε για 10 λεπτά στον ουρανό των ΗΠΑ

Μία λάμψη στον ουρανό μαγνήτισε τα βλέμματα και προκάλεσε θεωρίες για την ταυτότητά της και την προέλευσή της.

Μοιάζοντας με σύννεφο καπνού, μία φωτεινή λευκή λωρίδα έλαμψε πάνω από τις δυτικές και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες στις 17 Μαΐου 2025, όπου και παρέμεινε επί 10 λεπτά, ορατή από το Κολοράντο μέχρι το Νέο Μεξικό.

Τη λύση στο μυστήριο έσπευσε να δώσει ο αστρονόμος Jonathan McDowell του Κέντρου Αστροφυσικής του Χάρβαρντ και του Σμιθσόνιαν (CFA), προσδιορίζοντας τον ένοχο ως καυσαέρια από το ανώτερο στάδιο ενός κινεζικού πυραύλου.

Ώρες πριν εμφανιστεί το νέφος πάνω από τις ΗΠΑ, το Zhuque-2E της LandSpace απογειώθηκε από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Jiuquan στη βορειοδυτική Κίνα. Η αποστολή μετέφερε έξι δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά της Γης.

TLEs confirm the Zhuque-2 upper stage passed over the US Four Corners area at 0525 UTC May 17 and is the source of the unusual luminous cloud seen by many observers. — Jonathan McDowell (@planet4589) May 17, 2025

Η μυστηριώδης λευκή στήλη στεκόταν ακίνητη στο μάτι επειδή ήταν το ύψος της δεν επέτρεπε να είναι ορατές οι ανεπαίσθητες αλλαγές στη θέση της.

Σε αυτό το υψόμετρο, ο ουρανός ήταν ήδη λαμπερός, παρόλο που οι παρατηρητές στέκονταν στο σκοτάδι. Μικροσκοπικοί κρύσταλλοι και σταγονίδια σκόρπισαν το φως του ήλιου πίσω στο έδαφος, έτσι η λωρίδα έλαμπε λευκή αντί για πράσινη ή κόκκινη.

Τα ανώτερα στάδια συχνά εξαερώνουν το υπολειπόμενο προωθητικό πριν από την επανείσοδο, μια διαδικασία ρουτίνας γνωστή ως απόρριψη καυσίμου.

Ορισμένοι παρατηρητές του ουρανού υπέθεσαν ότι το «σύννεφο» ήταν το STEVE, μια στενή ζώνη που μερικές φορές παρατηρείται μαζί με το σέλας. Το STEVE δεν είναι ένα κλασικό σέλας, και το χρώμα και ο χρονισμός του διαφέρουν από τα κοινά πράσινα τόξα που παρατηρούνται σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη.

Η σύγχυση ήταν λογική, αφού ο STEVE εμφανίζεται συχνά δίπλα στο σέλας και διαρκεί λιγότερο από μία ώρα.

Το χρονοδιάγραμμα διευθέτησε το ερώτημα. Η εκτόξευση έγινε νωρίτερα εκείνο το βράδυ στην Κίνα, το ανώτερο στάδιο έριξε προωθητικό κοντά σε τροχιακό ύψος και το φως του ήλιου έπιασε το νέφος ενώ το έδαφος παρέμενε σκοτεινό, ταιριάζοντας με την ακολουθία παρατήρησης.

Οι εμπορικοί πύραυλοι πετούν συχνά και κάθε αποστολή έχει το δικό της σχέδιο πτήσης και τη δική της μέθοδο απόρριψης. Ο εξαερισμός καυσίμου προστατεύει τους δορυφόρους και τα συντρίμμια από την υπολειπόμενη πίεση και μειώνει την πιθανότητα κατακερματισμού.

Οι άνθρωποι παρατηρούν αυτά τα νέφη περισσότερο σήμερα επειδή οι κάμερες είναι καλύτερες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδουν γρήγορα ειδοποιήσεις και η διαστημική κίνηση έχει αυξηθεί.

Οι φωτογραφίες που προέρχονται από το πλήθος βοηθούν τους ερευνητές και τους μετεωρολόγους να επαληθεύσουν τι εντοπίζουν ήδη οι δορυφόροι και τα ραντάρ.