Τα Windows 7 αναβιώνουν: Πώς το «νεκρό» λειτουργικό σύστημα επιστρέφει δυναμικά σε όλο τον κόσμο

Αγοραστές διαβάζουν όλες τις επιλογές και συγκρίνουν τις τιμές στο Best Buy στο Σπρίνγκφιλντ, Ill., την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009, μετά την κυκλοφορία του νέου λειτουργικού συστήματος της Microsoft, Windows 7

Επισήμως τα Windows 7 ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους το 2020, όμως παρατηρείται μιας δυναμική αναβίωσή τους σε πολλές παγκόσμιες αγορές.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία από το StatCounter, το κάποτε αποσυρμένο λειτουργικό σύστημα εκτινάχθηκε στο 6.14% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς επιτραπέζιων υπολογιστών τον Σεπτέμβριο του 2025. Η μεγαλύτερη έκπληξη; Μια απότομη αύξηση της χρήσης σε μέρη της Ασίας, όπου τα Windows 7 τροφοδοτούν πλέον πάνω από το 11% των επιτραπέζιων μηχανημάτων.

Ενώ τα Windows 11 κατέχουν τη μερίδα του λέοντος παγκοσμίως με 49.02%, ακολουθούμενα από τα Windows 10 με 45.65%, η άνοδος των Windows 7 ξεχωρίζει σαν χρονική στρέβλωση.

Το μοτίβο είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ασία, όπου η υιοθέτηση έχει αυξηθεί από 2,32% τον Ιούλιο σε πάνω από 11,63% έως τον Σεπτέμβριο. Ακόμη και στη Βόρεια Αμερική και την Αφρική, το λειτουργικό σύστημα έχει δει μικρά αλλά αξιοσημείωτα κέρδη.

Μεγάλο μέρος αυτής της αναζωπύρωσης, λένε οι αναλυτές, προέρχεται από τον οικονομικό πραγματισμό. Σε πολλά μέρη του κόσμου —ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες— οι κυβερνητικές υπηρεσίες, τα σχολεία και οι μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να βασίζονται σε παλαιότερο υλικό που απλά δεν μπορεί να εκτελέσει αποτελεσματικά νεότερες εκδόσεις των Windows. Αντί να επενδύσουν σε δαπανηρές αναβαθμίσεις ή να εγκαταλείψουν τις λειτουργικές συσκευές, οι χρήστες επιστρέφουν στα Windows 7, τα οποία είναι ελαφρύτερα και ανταποκρίνονται περισσότερο στα παλιά συστήματα.

Μια σιωπηλή αντίδραση κατά των σύγχρονων παραθύρων;

Πέρα από τους περιορισμούς του υλικού, η άνοδος των Windows 7 φαίνεται επίσης να σηματοδοτεί μια διακριτική αλλά αυξανόμενη αντίδραση ενάντια στο σύγχρονο όραμα της Microsoft για τα Windows - ιδιαίτερα τα Windows 11, τα οποία ενσωματώνουν συνδεσιμότητα στο cloud, λειτουργίες με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και τηλεμετρία που πολλοί χρήστες θεωρούν ενοχλητικές.

Για ορισμένους, η επιστροφή στα Windows 7 αντανακλά την επιθυμία για απλότητα. Με το ελάχιστο UI, χωρίς αναγκαστική σύνδεση λογαριασμού Microsoft και με λιγότερες αυτόματες υπηρεσίες παρασκηνίου, προσφέρουν μια πιο λιτή, πιο προβλέψιμη εμπειρία υπολογισμού.

"Πολλοί χρήστες αισθάνονται ότι τα σύγχρονα Windows προσπαθούν πολύ σκληρά να είναι τα πάντα - κόμβος cloud, σουίτα παραγωγικότητας, βοηθός AI", σημειώνει ο ανεξάρτητος αναλυτής ασφαλείας Jason Mullins. "Τα Windows 7 απλά λειτουργούν. Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς φουσκώματα, χωρίς εκπλήξεις".

Mια μορφή ψηφιακής αντίστασης;

Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματά τους, η χρήση των Windows 7 το 2025 ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Η Microsoft τερμάτισε την επίσημη υποστήριξη για το λειτουργικό σύστημα τον Ιανουάριο του 2020, πράγμα που σημαίνει ότι δεν λαμβάνει πλέον ενημερώσεις ασφαλείας ή διορθώσεις σφαλμάτων. Το σύστημα είναι πλέον ευάλωτο σε κακόβουλο λογισμικό, εκμεταλλεύσεις και προβλήματα συμβατότητας με το σύγχρονο λογισμικό.

Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προειδοποιούν ότι αυτή η τάση θα μπορούσε να ανοίξει πόρτες για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Σύμφωνα με μια έκθεση της Kaspersky για το 2024, τα παλαιά συστήματα -ιδίως τα Windows 7- είναι πλέον μεταξύ των κορυφαίων στόχων για εκστρατείες ransomware και εργαλειοθήκες phishing.



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Microsoft παλεύει με την κληρονομιά. Τα Windows XP, ως γνωστόν, παρέμειναν για χρόνια μετά το τέλος της υποστήριξής τους το 2014, ιδίως σε συστήματα ATM, νοσοκομεία και ενσωματωμένη βιομηχανική τεχνολογία.

Όπως σημειώνεται σε ένα έγγραφο του 2023 από το MIT CSAIL, η μακροβιότητα του λογισμικού κληρονομιάς σε περιβάλλοντα χαμηλών πόρων συχνά υποτιμάται από τους μεγάλους παρόχους τεχνολογίας.